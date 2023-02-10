Туман, метель и гололёд – погода на выходные в Казахстане

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РГП "Казгидромет" представило прогноз погоды по Казахстану на ближайшие три дня, 11-13 февраля, сообщает Kazpravda.kz.

По данным метеослужбы, по всей территории Казахстана сохраняется неустойчивый характер погоды, ожидается снег, усиление ветра 15-23 м/с.

11 февраля в Туркестанской, 11-12 февраля в Жамбылской областях прогнозируется очень сильный ветер 30 м/с и более, на севере, северо-западе, востоке - с низовой метелью.

По республике ожидаются туман, на западе, юге, юго-востоке - гололёд.

"Резких изменений в температурном фоне не ожидается, лишь понижение температуры воздуха ночью на востоке до 17-25, на юго-востоке - до 10-25 мороза, а на юге республики к концу периода температура днем повысится от 5 мороза -2 тепла до 3-8 тепла", - отметили синоптики.