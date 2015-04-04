Туман прогнозируют синоптики в большинстве областей Казахстана в субботу

На юге и западе республики с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидаются местами осадки, усиление ветра, на остальной территории сохраняется погода без осадков. Местами синоптики прогнозируют туман, сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на РГП "Казгидромет".
В Жамбылской области местами – туман, ветер 15–20 м/с.
В Кызылординской, Западно-Казахстанской областях днем местами ветер 15–20 м/с.
В Костанайской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидается туман.
Кроме того, в ближайшие трое суток на реках запада, севера и центра республики ожидается постепенное развитие весенних процессов, на отдельных реках – подъемы уровней воды. В Карагандинской области в бассейне реки Сарысу сохраняется сложная гидрологическая обстановка. На большинстве рек Восточно-Казахстанской области будут наблюдаться колебания уровней воды. На реке Сырдария ожидается дальнейшее увеличение притока воды в Шардаринское водохранилище за счет увеличения сбросов из Кайраккумского водохранилища. На реках юга и юго-востока республики будут наблюдаться колебания водности.