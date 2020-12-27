Общество
Туманное воскресенье – 7 штормовых предупреждений по регионам Казахстана
Штормовые предупреждения в связи с возможным туманом или метелью и сильным морозом объявлены по семи областям Казахстана, передает Kazpravda.kz.

По информации "Казгидромета", штормовое предупреждение объявлено по Атырауской области, гда с вероятностью 80-85% 27 декабря ожидаются туман, гололед, ветер южный днем местами 15-20 м/с

27 декабря в Костанайской области местами ожидается туман, низовая метель. Ветер южный, днем местами 15-20 м/с, вероятность шторма 90-95.

В Актюбинской области 27 декабря местами ожидается туман, днем на северо-западе области низовая метель. Ветер юго-восточный, южный, днем порывы 18 м/с, вероятность шторма 90-95%.

Усиление юго-восточного ветра ожидается 27 декабря в Мангистауской области, местами до 15-20 м/с. В Актау: днем 27 декабря ожидается юго-восточный ветер, порывы 18 м/с. Вероятность шторма 90-95%.

Штормовое предупреждение объявлено и по Карагандинской области, где ночью 27 декабря местами ожидается сильный мороз минус 35 градусов, с вероятностью 70-75%. Также в регионе 25-27 декабря местами ожидается туман.

27 декабря в Туркестанской области местами ожидаются туман, гололед. г. Шымкент: 27 декабря временами ожидаются туман, гололед. В городе Туркестане 27 декабря ночью временами ожидаются туман, гололед. Вероятность 90-95%

27 декабря в Западно-Казахстанской области местами ожидаются туман, низовая метель, гололед. Ветер южный 15-20 м/с. г. Уральск: 27 декабря ожидаются туман, низовая метель, гололед. Ветер южный порывы 15-20 м/с.

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