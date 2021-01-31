Туманное воскресенье – штормовое предупреждение объявлено по пяти регионам Казахстана
По пяти областям Казахстана синоптики объявили штормовое предупреждение из-за тумана и гололеда, передает Kazpravda.kz.
По информации "Казгидромета", 31 января в Западно-Казахстанской области местами ожидаются туман, гололед. В Уральске 31 января ночью и утром ожидается туман.
Туман и местами ночью гололед 31 января прогнозируют синоптики в Мангистауской области. В Актау 31 января ночью и утром ожидается туман.
31 января в Актюбинской области местами ожидаются туман, гололед. ВАктобе: 31 января ночью и утром ожидается туман.
31 января в Туркестанской области местами ожидаются туман, ветер юго-западный 15-20, днем порывы 23 м/с. В городе Туркестане днем 31 января ожидается ветер юго-западный порывы 15-20 м/с. В Шымкенте днем 31 января ожидается ветер юго-западный порывы 15-20 м/с.
Также из-за тумана объявлено штормовое предупреждение и по Акмолинской области, где 31 января местами ожидается туман, который затронет и город Кокшетау.