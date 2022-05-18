Тумба с телевизором упала на ребенка в больнице в ЗКО, девочка – в реанимации

Тумба с телевизором упала на ребенка в сельской больнице в Западно-Казахстанской области. Малышку госпитализировали в областную детскую многопрофильную больницу Уральска, передает Kazpravda.kz со ссылкой на портал «Мой ГОРОД».

Происшествие случилось в больнице села Перемётное в Байтерекском районе. Инцидент попал на видео.

В пресс-службе управления здравоохранения ЗКО сообщили, что ребёнок 2020 года рождения залез на тумбу, на которой стоял телевизор. В результате устройство вместе с тумбой упали на девочку.

«Отец сидел на диване. После случившегося он поднял ребёнка на руки и побежал в приёмный покой. Ребёнка осмотрели педиатр и хирург, ввели обезболивающее, вызвали санитарную авиацию. Состояние ребёнка стало ухудшаться, детский реаниматолог областной детской многопрофильной больницы Уральска рекомендовал направить к ним», – рассказали в ведомстве.

Пострадавшую госпитализировали на реанимобиле в сопровождении педиатра и медбрата. Сейчас девочка находится в реанимации, её состояние оценивается как стабильно тяжёлое. Выставлен диагноз «закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, субарахноидальное кровоизлияние».