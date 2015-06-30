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Тунис хочет вернуть туристов с помощью отмены налога на въезд
Власти Туниса решили отменить налог на въезд в страну для туристов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Лента.ру.

По словам министра туризма страны Сельмы Эллуми Рекик, изменения могут вступить в силу только при одобрении парламента. Экстренные меры для поддержки туристической сферы также включают в себя выдачу виз по прибытии в аэропорт для граждан Китая, Индии, Ирана и Иордании в рамках организованного тура. Руководство страны опасается краха сферы туризма, который повлечет за собой развал экономики страны.

Размер налогового сбора на въезд составляет 30 тунисских динаров (более $15).

30 июня местные власти сообщили, что ущерб туристической отрасли арабской страны из-за теракта в Сусе составит около $515 млн. 

В прошлом году доход государства от этой отрасли достиг почти $2 млрд, что составляет 7% от ВВП Туниса, а также является источником поступления иностранной валюты и создает рабочие места для 400 тысяч человек.

Издание напоминает, что нападение на туристов произошло 26 июня на пляже у пятизвездочного отеля около тунисского города Сус. Нападавший – Сейфуддин Ар-Резки, студент 1992 года рождения, – был убит сотрудниками правоохранительных органов. Жертвами теракта стали, по разным данным, от 38 до 40 человек, еще около 40 получили ранения. Большинство погибших – британцы. Среди них была одна гражданка России, 1961 года рождения. Ее дочь в результате атаки получила огнестрельные ранения плеча и ноги. Ответственность за нападение взяли на себя террористы "Исламского государства".

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