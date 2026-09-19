Тупик или точка развития?..

Ситуация
Андрей Кратенко
собственный корреспондент по СКО

У всякого тупика есть неприят­ное свойство: он останавливает движение. Но иногда именно с тупика начинается новый путь. В СЭЗ «Qyzyljar» предприниматели надеются, что их железнодорожный тупик станет именно таким началом – точкой, благодаря которой промышленная зона наконец получит полноценный доступ к рынкам. Этот вопрос в очередной раз был поднят на встрече с заместителем директора департамента инвестиций НПП РК «Атамекен» Назгуль Узалиной.

Иллюстративное фото Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Сегодня действующие предприятия СЭЗ вынуждены пользоваться сторонними частными тупиками: доставлять туда продукцию автомобильным транс­портом, перегружать и лишь затем отправлять по железной дороге. Для бизнеса это означает дополнительные расходы, лишнюю перевалку и потерю времени.

Руководитель ТОО «Nord Panels» Рустам Габбасов привел конкретные цифры. При отправке около 20 вагонов продукции в месяц только услуги сторонней транспортной компании обходятся предприятию примерно в 60 млн тенге. Логистика одного вагона в Европу достигает 3 млн тенге. Если стоимость груза сос­тавляет 25 млн тенге, более десяти процентов его цены съедают расходы на доставку до чужого тупика, погрузку и перевалку.

Сейчас в СЭЗ зарегистрировано 21 предприятие, и отсутствие собственной железнодорожной инфраструктуры становится общим ограничением для развития зоны. Резиденты считают, что строительство собственного тупика поз­волило бы существенно сократить логистические расходы и повысить конкурентоспособность продукции.

Но проложить эти 2,3 км оказалось сложнее, чем кажется. Магистральные железнодорожные пути в районе Петропавловска находятся в ведении Южно-Уральской железной дороги – филиала ОАО «РЖД». Необходимы технические согласования, межгосударственные процедуры, а также решение вопроса с частными земельными участками.

Предприниматели предлагают не оставлять каждый завод один на один с этой процедурой, а решить вопрос централизованно, то есть вынести его на уровень Правительства.

Назгуль Узалина сообщила, что 19 июня 2026 года Национальная палата получила обновленный функционал «единого окна» для сопровождения действующих отечественных инвес­торов и расширяющихся предприятий. Вопросы, требующие решений на центральном уровне, по ее словам, могут выноситься Нацпалатой на уровень проектного офиса Правительства.

По итогам встречи палата предпринимателей СКО приступила к сбору официальных обращений резидентов СЭЗ «Qyzyljar», чтобы сформировать единый пул проблем, мешающих развитию действующих производств.

#СКО #СЭЗ #ситуация #Qyzyljar

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