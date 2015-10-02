"Тур Алматы" – проект на вырост Юрий МАКАРОВ

Фото Юрия БЕККЕРА

С генеральным директором компании "Спортивные технологии Казахстана" Арнуром Ибраевым мы своих читателей познакомили ровно год назад, перед вторым по счету "Туром Алматы". В предстартовом интервью он поделился новостями велогонки, некоторыми секретами от организаторов, высказал свое мнение относительно дальнейших перспектив "Тура Алматы". И вот мы вновь обратились к Ибраеву с просьбой рассказать о том, что на этот раз ожидает наших любителей велоспорта: все-таки именно "Спортивные технологии Казахстана" не только координируют работу всех служб предстоящей гонки, но и отвечают за инновации.



– Арнур, ваша компания является организатором "Тура Алматы" с первого года ее проведения. Хотелось бы узнать, чем третья велогонка будет отличаться от двух предыдущих, куда вы за это время продвинулись и какие новинки освоили?



– Во-первых, любители спорта знают, что гонка уже на второй год повысила свою классность с 1.2 на 1.1. Это произошло с одобрения Международного союза велосипедистов (UCI), чьи специалисты уже после пилотного проекта дали высокую оценку и организации наших состязаний, и трассам, и гостеприимству алматинцев. Второй немаловажный момент – мы совместно с акиматом города Алматы и Федерацией велосипедного спорта РК каждый раз стараемся чем-то существенным обогатить "Тур Алматы", сделать четырехчасовое пребывание болельщиков в зоне старта более интересным, познавательным. Сейчас готовится расширенная шоу-программа с выступ­лением звезд казахстанской эстрады, различными конкурсами и викторинами. В этом году, к тому же, у нас новые парт­неры: к нашему проекту подключился еще один имиджевый проект нашей страны – международная выставка ЭКСПО-2017.­



– В прошлом году накануне старта в Алматы был проведен так называемый спринт-рейс – велогонка на дистанцию 500 метров. В ней, к слову, участвовали как раз приехавшие на тур спортсмены. И те спринтерские заезды стали в некотором смысле изюминкой большой велогонки. А какую главную новинку вы приготовили на этот раз?



– Впервые на трассе гонки – на проспекте аль-Фараби – будет выделена специальная "зеленая зона". Суть этой экологической акции, совсем недавно повсеместно включенной в регламент UCI, заключается в следующем. Всем известно, что во время гонки велосипедисты выбрасывают за пределы трассы пустые бутылки, обёртки от гелей, кожуру от бананов и прочий мусор. На "Туре Алматы-2015" впервые будет создана специальная зона, где от этих отходов спорт­сменам как раз и можно избавляться. "Зеленая зона" будет следовать сразу же за зоной питания. Нам хочется во всем соответствовать нормам и правилам UCI, а насколько по части экологии соблюдают эти законы сами спортсмены, мы пока сказать ничего не можем. Ответа на этот вопрос ждать недолго. Гонщики, естественно, предупреждены о регламенте "зеленой зоны", располагаться она будет километра за три до старта-финиша.



– Реклама "Тура Алматы-2015" началась задолго до самой гонки, на проспекте аль-Фараби несколько недель красуются яркие баннеры, плакаты, через Интернет приходит немало пресс-релизов с названиями команд-участниц и отдельных звездных гонщиков, приезжающих в Алматы. А вот полного состава претендентов на победу я пока не видел...



– Мы ежегодно окончательные составы получаем в самый последний момент, а за неделю до старта располагали примерно 70–80-ю процентами достоверной информации на этот счет...



– Выходит, что анонсированное участие в гонке итальянца Фабио Ару из нашей "Астаны" и россиянина Зинура Закарина из "Катюши" – не до конца еще подтвержденная информация?



– Мы надеемся, что они выступят в Алматы.



– А что можно сказать о казахстанских участниках?



– В составе команды "Астана", помимо нескольких зарубежных гонщиков, будут и отечественные велосипедисты. Это раз. Полностью казахстанскими будут составы континентальной команды Vino 4-ever и сборной РК.



– Арнур, в двух проведенных ранее гонках в Алматы побеждали казахстанские велосипедисты: сначала Максим Иглинский, затем Алексей Луценко. Перед земляками специально ставится такая задача – быть на финише первыми? Или обескураженные соперники расступаются перед казахстанцами, не в силах сдержать их финишные спурты?



– Думаю, все проще: дома ведь и стены помогают. И многочисленные болельщики, здорово поддерживающие своих земляков. И, наконец, казахстанцам самим престижно выиграть на своей трассе.



– А что конкретно выиг­рать? Нет, понятно: золотую медаль, большой кубок, для написания полной спортивной биографии – титул победителя еще одной групповой гонки. Будет ли установлен денежный призовой фонд?



Да, как и в двух предыдущих гонках призовой фонд остается прежним. Победитель получит 15 тысяч, второй и третий призеры, соответственно, 10 и 5 тысяч евро.



– Трасса тоже не претерпела изменений?



– Да, тот же самый маршрут – 6 кругов по 31-му километру каждый. Тот же опытный пилот на вертолете, та же профессиональная съемочная группа операторов "Евроспорта"...



– Кстати, как будет транслироваться велогонка?



– Презентация команд начнется 4 октября в 8 часов 30 минут, и с этого времени обещает начать трансляцию наш генеральный медиа-парт­нер – телеканал KazSport. Помимо этого, гонку покажет "Казахстан" (от начала и до конца), и будет подаваться сигнал на телеканал "Алматы". С 13 до 14 часов состоится прямое включение на "Евроспорте 2". В Алматы вновь приедет известный комментатор Сергей Курдюков.



– Такое впечатление, что у организаторов вообще нет никаких проблем: трасса подготовлена, трансляция обес­печена, культурная программа подобрана... Действительно третий раз проводить такое мероприятие легче, чем первый?



– Ну это как посмотреть... Да, опыт с годами накапливается, но и планка каждый раз поднимается выше, прав на ошибок у нас все меньше. И поэтому я считаю, что из года в год проводить "Тур Алматы" все сложнее.



Нужно отметить, что новый аким Алматы тоже поддерживает движение за здоровый образ жизни, очень хорошо относится к велогонке, и поэтому поддержка со стороны администрации города полная, все службы акимата принимают активное участие в подготовке к туру.



– А где будут жить велогонщики? Куда можно направить велофанатов за автографами?



– Десять команд остановятся в отеле "Интерконтиненталь", и столько же – в "Холидее". Это тоже проверенный вариант с отработанными схемами: комфортным проживанием участников, хранением и мойкой велосипедов и так далее.



– Вы всегда в гуще самых интересных событий, знаете настроение гонщиков, их отношение к "Туру Алматы"...



– Уже после окончания первого тура стали поступать заявки от команд на участие во втором и в последующих. Гонщикам у нас нравится, это бесспорно.



– И каким тогда образом вам удается формировать состав участников на уровне 20 команд? Ведь наверняка желающих значительно больше.



– Это очень трудоемкий процесс, в котором полностью нас поддерживает Федерация велосипедного спорта Казахстана: именно она занимается подбором участников, визовой поддержкой, формированием судейского корпуса.



– И последнее. Что-то делается для того, чтобы расширить формат "Тура Алматы"?



– Этот вопрос уже неоднократно обсуждался. Все возможности для дальнейшего расширения гонки есть. Алматы обладает всей необходимой инфраструктурой для этого. Мы готовы организовать и двухдневную велогонку, предварительные переговоры уже ведутся...



