​ TURAN – это космос!

Известному фольклорно-этнографическому ансамблю трудно подражать, его невозможно копировать. Космичес­кий мелодизм произведений TURAN насыщен запредельной мистикой и воспринимается как зов предков из глубины веков. Импровизируя, они будто вступают в диалог со Вселенной.

Блистательно владея инструментами, музыканты воплощают историю народа так, словно сами были очевидцами событий. И не случайно свои хиты они исполняют в костюмах батыров и охотников в стиле племен саков и гуннов, разговаривая с современниками языком чувств и ярких образов. Эмоциональной глубине впечатлений способствуют масштабные видео- и светоинсталляции, визуализирующие исторические реалии, степное раздолье, гармонию окружающего мира, молодость, красоту и счастье.

Как рассказал один из основателей ансамбля Бауыржан Бекмуханбетов, главная идея концерта в столице – показать зарождение музыки. В программе отражены важные вехи истории древней тюркской культуры через призму десятилетнего творческого пути ансамбля.

– Все исходит из сердца, – добавил музыкант. – Генная память существует у всех. Просто ее надо пробудить.

Говоря об особенностях своего коллектива, Бауыржан отметил, что все музыканты – мультиинструменталисты, играющие на 5–6 инструментах: сыбызгы, саз-сырнае, шертере, жетигене, домбре, кыл-кобызе и других.

Лауреат многочисленных конкурсов ансамбль TURAN за 10 лет творческой деятельности дал свыше 600 концертов и стал воплощением этнофольк­лорного феномена, который по достоинству оценили более чем в 70 странах. В копилке турановцев свыше 30 авторских произведений и 3 альбома, которые пользуются большой популярностью у знатоков этномузыки.

Серик Нурмолдаев, Бауыржан Бекмуханбетов, Максат Медеу­бек, Ержигит Алиев, Жанту Дадабаев не только выступают на сценических площадках, но и охотно встречаются с пок­лонниками, проводят лекции-концерты. Музыканты играют, рассказывают об истории казахского народа и зарождении этнической музыки. Ансамбль активно развивает общение в формате казахских сказок для детей и подростков.

По словам Бауыржана Бекмуханбетова, основу их репертуа­ра составляют собственные произведения. Есть обработки традиционных песен, кюев, сочинения профессиональных композиторов. Давно ушли в народ их авторские кюи «Улы Туран – мәңгілік», «Қилы заман», «Қазақ елі» и обработанные версии кюев «Аққу», «Шабыт», «Ақсақ құлан», «Көроғлы»…

Еще одной отличительной чертой ансамбля стала многожанровость. Музыканты насыщают этнику современным звучанием, обогащая энергетикой небесных сфер. Эффект потрясающий! И это ценят не только в нашей стране. Фан-клубы TURAN есть в Турции, Китае, Корее, Венгрии, Америке. Однажды услышав ансамбль, в следующий раз поклонники приходят на концерт как на сеанс этнотерапии.

Не зря говорят, что этничес­кая музыка духовно очищает. Во время концерта все остальное отступает, остаются только восторг и упоение музыкой. На что уж не склонен к комплиментам выдающийся артист Валентин Гафт, но после одного из концертов в России он, поблагодарив артистов, добавил, что, слушая их, понял, что казахская культура и музыка – это космос.

– Как и древние музыканты, мы создаем свои композиции без нотной записи, постоянно импровизируя, – поделился ­Бауыржан. – Нередко случается, что одно и то же произведение мы можем играть по-разному. Импровизаторами были казахские кюйши и акыны. Мы придерживаемся того же принципа.

Большой концерт ансамб­ля TURAN подарил настоящий праздник музыки и незабываемые впечатления. Вместе с ансамб­лем на сцене ЦКЗ «Qazaqstan» выступили симфонический оркестр Государственной академической филармонии акимата Нур-Султана, Государственный театр Astana musical, артисты Казахской национальной академии хореографии, певица Меруерт Мусрали.

Концерт организован ГКО «Қазақконцерт» при поддерж­ке Фонда Первого Президента Рес­публики Казахстан – Елбасы и Министерства культуры и спорта РК.