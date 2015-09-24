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Турбулентность – не помеха

Раушан ШУЛЕМБАЕВА, Алматы
Казахстану, тесно интегрированному в глобальный мир, сложно будет добиться стабильного развития без учета глобальных тенденций. Поэтому в Алматинском музыкальном колледже им. П. Чайковского продолжают активно реализовывать международные проекты. Так, колледж первым в Казахстане организовал уникальный десятидневный семинар по обучению игре на цифровом клавишном синтезаторе. Его провел член Союза композиторов России, доктор педагогических наук, старший научный сотрудник Института художественного образования Российской академии образования, главный редактор журнала «Музыка и электроника» Игорь Красильников. Раскрывая возможности электронного инструмента, он и его ученица, заведующая отделом электромузыкальных инструментов города Подольска Елена Лискина, продемонстрировали преподавателям академической традиции широкий спектр игровых возможностей на клавишном синтезаторе.
Огромное внимание к семинару объясняется тем, что синтезатор во многих странах давно завоевал широкое признание. В России за последние 20 лет он стал одним из широко используемых инструментов – классы синтезатора открылись в музшколах, колледжах и вузах, исполнители на синтезаторах сольно и в ансамблях участвуют в концертах и конкурсах, которые проходят по всей России, включая отдаленные регионы. В Якутии, например, стартовал национальный проект «Музыка для всех» и была разработана его концепция на 2013–2022 годы, куда вошли все образовательные учреждения Якутии – от детских садов до вузов. А база этого проекта – синтезатор, как легко осваиваемый, увлекательный, универсальный инструмент. Ведь современные возможности электронных цифровых синтезаторов огромны: это инструмент-оркестр, способный подражать звучанию струнных, клавишных, духовых и ударных инструментов. Еще с 60-х годов прошлого века синтезатор, тогда он назывался «ионика», «электроорган», вошел в эстрадный и джазовый инструментарий исполнителей.
Но музыканты классического направления до сих пор относятся к нему с недоверием, называя его «самоиграйкой» из-за готовых формул аккомпанемента, заложенных в его цифровой программе. Семинар в Алматы как раз призван переломить такой стереотип. В результате обучения на этом новом для подавляющего числа казахстанских музыкантов инструменте базовыми навыками игры овладели 60 преподавателей из музыкальных школ, колледжа, Академии искусств. Все они успешно сдали «экзамен», исполнив композиции в собственной аранжировке. И под аплодисменты получили именные сертификаты «Casio Европа Москва» от генерального спонсора мероприятия – официального представителя японской фирмы Casio в Алматы магазина музыкальных инструментов Music Avenue.
Курсы прошла и директор Алматинского музколледжа Ая Калиева. Она увлеченно рассказывала о возможностях цифровых музыкальных инструментов: «Сегодня, когда Казахстан обрел экономическую самостоятельность, музыкальное искусство ищет пути отражения бурного прогресса, который охватил все сферы жизни. Сохраняя традиции, исполнители и композиторы могут активно экспериментировать с цифровыми технологиями в поис­ках своего музыкального языка». А это значит, что педагоги, наряду с академическими постулатами, должны нести ученикам и студентам инновационные знания и современные технологии, потребность в которых уже ясно обозначена в обществе. Полифункциональность должна стать неотъемлемой частью современного образования. Это позволит выпускать универсальных, конкурентоспособных музыкантов, способных успешно работать в разных сферах музыкального искусства, и достойно представлять Казахстан за рубежом.
Подводя итог сказанному, надо подчеркнуть, что никакие проявления экономической турбулентнос­ти современного мира не смогут помешать успешному воспитанию творческой казахстанской молодежи.

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