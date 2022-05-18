Турбулентный «полет» птицепрома

После времени упадка отечественное птицеводство смогло «встать на крыло» и занять достойные позиции на рынке. Население страны удалось стопроцентно обеспечить куриным яйцом. Но в обстановке нынешней политико-экономической нестабильности удержать с трудом завоеванные позиции непросто. О сегодняшних проблемах казахстанских птицеводов – в интервью директора старейшего в стране предприятия отрасли, производственного кооператива «Ижевский» Тимура Жангуразова.

– Тимур Ибрагимович, дос­тичь позиций по стопроцентному обеспечению республики одним из социально значимых продуктов питания – куриным яйцом было, конечно, нелегко. Насколько опасны для отрасли сегодняшние вызовы, что более всего тревожит ее работников?

– Тревожит распад годами действующей отраслевой логис­тики. В частности, сократилось поступление грузов из Китая, Беларуси, Украины. Возникли сложности с их оплатой. А поскольку яйцо куриное включено в перечень социально значимых продовольственных товаров (СЗПТ), цены на него фиксированные и не могут превышать в рознице 15 процентов от себестоимости.

Это еще один момент, поясняющий, почему в нынешних условиях мировых санкций очень сложно строить какую-то долговременную экономическую политику без поддержки государства. Имею в виду не прямую помощь, хотя она также требуется, а гарантию исполнения госпрограмм, действующих на долговременной основе.

Одна из них была принята Правительством страны в целях поддержки отечественного птицеводства и рассчитана на пять лет. В течение трех лет мы получали субсидии государства. После этого в вопросе с их выплатами возникла неопределенность, даже угроза свертывания.

Правда, спустя время, вопрос решился положительно, но у отраслевого сообщества не было уже уверенности в том, что субсидирование будет носить долго­временный характер. К счастью, сомнения рассеялись, когда этой весной Правительство заявило о своем решении поддерживать птицепром.

Ведь надо признать, что даже при наличии господдержки отечественное производство яиц, по крайней мере в настоящий период, остается делом малорентабельным. Объясню причины.

Допустим, мы отпускаем яйцо с Ижевской птицефабрики по 30 тенге за штуку при его себестоимости 35 тенге. Выходит, с каждого произведенного яйца предприятие в минусе на 5 тенге. Если государство выплачивает субсидии, позволяющие перекрывать себестоимость каждого яйца, то общая рентабельность составит 2,8 процента. В условиях нестабильности национальной валюты этого недостаточно. Работать можно, развиваться нельзя…

Названный уровень не позволяет нам инвестировать в обновление технологии, модернизировать производство. В конечном итоге конкурировать с птицеводами из других государств – в частности, России и Беларуси. Государственная поддержка у них гораздо сильней и эффективней, чем в Казахстане. Эти страны находятся в широтах с более мягким климатом, у них корма дешевле.

– Что, на Ваш взгляд, следует предпринять, чтобы казах­станские птицефабрики могли не просто держаться на плаву, но и конкурировать? То есть иметь возможность прогнозировать развитие производства, регулировать цены в условиях рынка, сокращая издержки?

– Прежде всего необходимо изменить отношение к птицеводству как к сфере хронически дотационной. В Казахстане на сегодня насчитывается порядка 50 птицефабрик. К 2019 году, когда отрасль оказалась на пике развития, производство яиц достиг­ло максимума, они отправлялись на экспорт. На мой взгляд, кроме нефти, газа и металлов есть лишь два собственных продукта, которыми Казахстан уверенно обеспечивает себя сам, – наряду с пшеницей это куриные яйца.

Устойчивых позиций отечест­венные птицеводы достигли с большим трудом. Но как только отрасль, образно говоря, «встала на крыло», смогла начать уверенно обеспечивать куриным яйцом внутренний рынок, в Правительстве решили: хватит! Теперь – сами. И сократили субсидирование. Считаю, это было недальновидно. Уменьшение господдержки не могло не сказаться на объемах производства, ценах на куриное яйцо. И весь прошлый год на них наблюдались достаточно высокие цены.

Вдобавок осенью 2021 года рынки наших крупных городов заполонили более дешевые яйца из России. Разумеется, для наших сограждан-потребителей это было благом, они смогли приобрести ходовой продукт по сходной цене. Но чтобы составить конкуренцию завозному товару, мы должны были обвально снизить свою цену и сползти на убыточный уровень. Либо выбрать тактику выжидания, придержать свой товар. И вернуться на рынок, когда волна завоза схлынула. Что мы и сделали.

Справедливости ради отмечу еще раз, что понимание необходимости поддержки отечественного птицепрома все-таки пришло, она возобновилась, но «турбулентного» сезона отрасли можно было избежать.

– Тимур Ибрагимович, можете назвать системные проблемы отрасли птицеводства и то, как они влияют на ход дел?

– К системным проблемам казахстанского птицепрома относится отсутствие в стране племенной базы, из-за чего птицефабрики вынуждены нести дополнительные затраты и завозить извне племенных суточных цыплят мясного и яичного направления. Далее: по-прежнему достаточно высока себестоимость производства яиц, так как дорожает зерно, а государственный фуражный фонд не создан.

Что касается собственно кооператива «Ижевский», то кроме производственного блока у него есть мощная социальная база, включающая Дом культуры, многоквартирные дома, где живут работники предприятия. Разумеется, это социальная ответственность, от которой предприятие не намерено отказываться. Существуют и другие дополнительные издержки.

Вместе с тем кооператив работает в аналогичных со всеми родственными птицефабриками условиях, касающихся как используемого рациона корм­ления птицы, ассортимента ветеринарных препаратов, так и уровня зарплат работников.

Мощность предприятия – 280 миллионов яиц в год, что выше среднегодового показателя других птицефабрик страны. Общее поголовье птицы – 1,5 миллиона кур-несушек. И развитие этого внушительного хозяйства сдерживается недостаточно гибким законодательством, подчас далекими от логики обвинениями в наш адрес.

– Нельзя ли об этом подробней? Можете обосновать, где, на Ваш взгляд, в птицеводстве допускается подобное?

– Далеко ходить не надо. В Казахстане, как уже было сказано выше, насчитывается 50 птицефабрик яичного направления. Их руководителей нередко обвиняют в ценовом сговоре. Но поз­вольте, как можно договориться сразу с 50 своими конкурентами на рынке? Это нереально.

Предполагать, что они вступят в ценовой сговор – значит, отрицать наличие в стране рынка в принципе. Обвиняют нас еще и в монополизации рынка. Но «Ижевский» занимает лишь пять процентов регионального рынка куриных яиц, является среднестатистическим предприятием. Поэтому монополизация рынка ему просто не по плечу. Особенно в условиях нынешней санкционной дуэли между Россией и странами ЕС...

Повторюсь, сейчас фабрика отпускает куриное яйцо по 30 тенге за штуку при себестоимости в 35 тенге. Этот продукт отнесен к социально значимым, то есть цены на него регулируются. Основная цель – сделать куриное яйцо более доступным широким слоям населения. Однако пойти на дальнейшее его удешевление предприятие не может. И необоснованное повышение цен необходимо искать не на птицефабриках, а в других сегментах общей логистической цепочки.

– Вы назвали целый ряд серьез­ных проблем, из-за которых картина в отрасли складывается не очень радужная. Чего нам ждать в ближайшей перспективе?

– Чтобы минимизировать рис­ки отрицательной рентабельнос­ти, мы были вынуждены снизить поголовье птицы на восемь процентов. Не исключено, что в перспективе эта цифра будет доведена до 30 процентов.

Дело в том, что только за период с января по сегодняшний день убытки птицефабрики составили 200 миллионов тенге, что не связано с субсидиями. Если мы будем лишены последних, то наши ежедневные (это слово стоит подчеркнуть) убытки сос­тавят 1,5 миллиона тенге.

Коротко говоря, поддержка государства нам необходима. Тот отрадный факт, что птицеводы страны смогли обеспечить население отечественным куриным яйцом, не должен служить поводом для свертывания помощи. Чтобы вновь не потерять с таким трудом воссозданную отрасль. Думаю, к моему мнению присоединятся все казахстанские птицеводы.