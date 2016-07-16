Турецкая разведка заявила о подавлении попытки переворота, передает Kazpravda.kz со ссылкой на rbc.ru.
"Представитель Национальной разведки Турции заявил, что попытка военного переворота подавлена, бывший в заложниках начальник Генерального штаба Хулуси Акар, который находился в заложниках, освобожден", – говорится в сообщении.
Он также заявил, что большинство солдат, которые участвовали в попытке переворота, арестованы. Этому помогли тысячи жителей Анкары и других городов Турции, которые вышли на улицы.
Премьер-министр страны Бинали Йылдырым заявил, что глава Генштаба Турции Хулуси Акар, который находился в заложниках у заговорщиков, освобожден и приступил к исполнению своих обязанностей. Кроме того, премьер объявил о закрытии неба над Анкарой. По его словам, самолеты, которые находятся под контролем участников переворота, будут сбиваться. "Мы будем сбивать самолеты, которые взлетают без разрешения и выполняют преступные приказы путчистов", – заявил Йылдырым.
Как известно, вечером 15 июля премьер-министр республики Бинали Йылдырым заявил, что в Турции совершена попытка военного переворота. По его словам, мятеж организовала группа военных. Глава правительства заверил, что власти сделают все для поддержания спокойствия и порядка, а виновные понесут самое суровое наказание.
