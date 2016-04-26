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Турецкие отели снижают цены из-за отсутствия туристов
Турецкие отели вынуждены снижать цены из-за отсутствия туристов. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР), передает Kazpravda.kz со ссылкой на interfax.kz.

"Гостиницы Стамбула в марте оказались заполнены всего на 51,9%, что на 20% ниже по сравнению с тем же месяцем 2015 года. В целом по всей Турции показатель заполняемости отелей в марте упал на 16,5% и составил 52,5%", – говорится в информации.

Из-за сокращения числа постояльцев отелям Турции пришлось снижать стоимость размещения. Так, средняя цена гостиничного номера за ночь в Стамбуле снизилась в марте с 140 евро до 91,9 евро. При этом средняя цена за гостиничный номер в Европе на те же даты составила 108,1 евро.

По данным TUROB, традиционно более высокая стоимость размещения в отелях на побережье постепенно приближается к ценам на городские отели.

Основное сокращение турпотока произошло за счет российских, немецких и британских туристов.

Как сообщалось ранее, в качестве меры поддержки международных туроператоров министерство туризма Турции продлило период субсидирования международных рейсов в ряд аэропортов страны. До этого топливные субсидии в размере $ 6 тыс., выплачивались авиакомпаниям за каждый рейс в апреле – мае, теперь сроки субсидирования продлены до сентября.

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