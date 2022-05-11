Турецкие военные беспилотники ANKA будут производить в Казахстане

В Анкаре подписан меморандум о военно-техническом сотрудничестве между АО «НК «Kazakhstan Engineering» и «Turkish Aerospace». Согласно документальному соглашению, в Казахстане на базе дочерней компании «Kazakhstan Engineering» будет организована линия сборки и технического обслуживания ударных беспилотных летательных аппаратов ANKA, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

Соглашение о совместном производстве беспилотников ANKA в Казахстане было подписано в рамках визита казахстанской делегации в Анкару председателем правления АО «НК «Казахстан Инжиниринг» Темиржаном Абдрахмановым и президентом «Turkish Aerospace» (TUSAŞ) профессором Темелем Котиль.

В рамках соглашения планируется долгосрочное сотрудничество в области совместного производства БПЛА, а также передача технологий и обучение персонала для технического обслуживания и ремонта БПЛА для Вооруженных сил Республики Казахстан.

Как отметили в ведомстве, Казахстан стал первой зарубежной страной, где будет налажено производство беспилотников ANKA.

Гендиректор TUSAŞ Темел Котиль выразил благодарность за интерес зарубежных партнеров к беспилотникам ANKA.

«Новое соглашение будет способствовать дальнейшему укреплению дружественных связей с братским Казахстаном», - подчеркнул Котиль.

Разведывательно-ударный беспилотник Anka создан в Турции в 2013 году. Был испытан в боевых условиях. БПЛА имеет максимальный взлетный вес 1 700 кг, способен нести полезную нагрузку до 350 кг. Время полета – до 30 часов на максимальной высоте до 9 000 метров. Размах крыла составляет 17,5 метра при длине около 8 метров.