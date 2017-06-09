Турецкий фильм покажут бесплатно в Астане в рамках ЭКСПО

17 июня в 17.00 в зале № 4 кинопарка ТРЦ "Керуен" Турецкий культурный центр имени Юнуса Эмре при поддержке Посольства Турецкой Республики в Казахстане бесплатно покажет фильм "Шепни, если забуду", сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на медиацентр столичного акимата.
Фильм посвящен истории двух сестер – Хатидже и Ханифе. Режиссером кинокартины, снятой в Измире, является Чаган Ырмак.
"Фильм в Турции был удостоен многих наград: 47. SİYAD – "Премия ассоциации сценаристов кино". Кенан Догулу, который написал музыку к "Шепни, если забуду", получил премию "За самую лучшую музыку в фильмах", а художественный руководитель Сойдан Куш получил премию "За лучший художественный фильм". Кстати, роль одного из героев фильма играет известный зрителям Казахстана актер Мехмет Гунсур. Кинолюбители знакомы с ним по сериалу "Великолепный век", где он исполнил роль Шехзаде Мустафы", – рассказали организаторы показа.
