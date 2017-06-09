Турецкий фильм покажут бесплатно в Астане в рамках ЭКСПО

Культура
17 июня в 17.00 в зале № 4 кинопарка ТРЦ "Керуен" Турецкий культурный центр имени Юнуса Эмре при поддержке Посольства Турецкой Республики в Казахстане бесплатно покажет фильм "Шепни, если забуду", сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на медиацентр столичного акимата.

Фильм посвящен истории двух сестер – Хатидже и Ханифе. Режиссером кинокартины, снятой в Измире, является Чаган Ырмак.

593a2248951b81496982088.jpg

"Фильм в Турции был удостоен многих наград: 47. SİYAD – "Премия ассоциации сценаристов кино". Кенан Догулу, который написал музыку к "Шепни, если забуду", получил премию "За самую лучшую музыку в фильмах", а художественный руководитель Сойдан Куш получил премию "За лучший художественный фильм". Кстати, роль одного из героев фильма играет известный зрителям Казахстана актер Мехмет Гунсур. Кинолюбители знакомы с ним по сериалу "Великолепный век", где он исполнил роль Шехзаде Мустафы", – рассказали организаторы показа.

Популярное

Все
Казахстанские месторождения получают вторую жизнь благодаря… нейросети
Как перестать терять людей в ДТП?
Выбор во имя жизни
В забое станет безопасней
Полеты над Бурабаем
Концептуальные аспекты новой Конституции
В мир удивительных открытий
Усы, лапы и хвосты поборолись за призы
Три счастливых дня
Серке, Сералы, Сер-аға...
Назначен первый заместитель Премьер-министра
Указ Президента Республики Казахстан о назначении
Краевед по велению души
Распоряжение Председателя Мажилиса Парламента Республики Казахстан
Закон Республики Казахстан О ратификации Договора о союзнических отношениях между Республикой Казахстан и Республикой Таджикистан
Интеллектуальный капитал в действии
Педагог работает на будущее страны
МВД раскрыло наркосхемы с участием иностранцев
Токаев подписал Указ о присвоении звания «Халық қаһарманы»
В Казахстане усиливают контроль за безопасностью такси
Вручены государственные награды от имени Президента
Более 100 тысяч выпускников школ внесли вклад в озеленение страны
В прокат вышел фильм «Мүшел жас»
Дожди и шквалы накроют ряд регионов Казахстана
Песнь домбры зазвучала в степи
Мыслитель планетарного масштаба
Сплоченность и взаимопонимание служат прогрессу страны
Глава государства поздравил соотечественников с Праздником единства народа Казахстана
Учиться делать правильный выбор
Озеро надежды: история любви и прощения на берегу Иссык-Куля
Названы самые желанные бренды мира
Соколы стали причиной паузы старта ракеты «Союз-5» на Байконуре
В Астане прошел концерт Музы Рубацките
Цифровой паспорт товаров cделает рынок прозрачнее
Когда в ауле не хватает девушек...
Касым-Жомарт Токаев наградил Андрея Бабиша орденом «Достық» І степени
В Алматы открылся международный инновационный вуз
Құлагер казахского кино
Казахстан одержал ещё две победы на ЧМ по настольному теннису в Лондоне
Мечтает о спортивных победах
В Нацгвардии внедряют камеры ИИ
Как казахстанцы отдохнут на майские праздники
Дожди со снегом надвигаются на Казахстан
В Нацгвардии – литературный челлендж
В Усть-Каменогорске житель получил вознаграждение за сдачу более 1 кг наркотиков
МВД напомнило водителям о проверке документов
Легких прогулок не ожидается
Весенняя непогода накроет Казахстан
Сельчанин построил бизнес на переработке отходов в Туркестанской области
Иллюзия вечной молодости: спортивный врач о мифах и реальности биохакинга
В Астане изменили схему движения автобусов
Для учебы и спорта
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
Будущих летчиков начнут готовить со школы в Актобе
Скандальный автокортеж на улицах Шымкента: 12 машин водворены на штрафстоянку
Спасибо за мужество и стойкость
В Караганде открылся креативный экохаб
Запускается новый железнодорожный маршрут «Астана – Талдыкорган»
Звездный дуэт Чингиза Капина и Татьяны Турлай впервые выступил на столичной сцене
Не нарушайте – вас снимают!

Читайте также

Казахстанские реставраторы приняли участие в международном …
Музыкальный флешмоб ко Дню единства прошёл в Астане
Құлагер казахского кино
В Астане прошел концерт Музы Рубацките

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]