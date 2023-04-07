Турецкий опыт и совместная практика

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Любовь Доброта

Мастер-класс для коллег и сложные операции маленьким жителям Туркестанской области провели турецкие медики.

Профессора двух турецких университетов поделились с шымкентскими врачами новейшими методами торакальной хирургии, а также наработками в лечении урологических болезней и заболеваний брюшной полости. Онлайн-обучение на базе областной детской клинической больницы прошли более полусотни хирургов из медучреждений Шымкента, Астаны, Кызылорды и Туркестанской области. К трансляции могли подключиться все желающие.

Врачи в режиме видео­связи наблюдали за проведением малоинвазивных операций детям, отобранным турецкими специалистами среди маленьких пациентов Туркестанской области. По информации главного врача областной детской больницы Алтын Досановой, за два дня было проведено пять сложных операций, все прошли с благополучным исходом. Они стали хорошей профессиональной школой для местных специалистов, помогавших зарубежным медикам.

Также иностранные доктора консультировали детей, которые лечатся в стационаре и страдают сложными пороками.

– За два дня был хороший обмен опытом с турецкими коллегами, – считает Алтын Досанова. – Это не первый визит турецких специалистов в нашу больницу. Зарубежных врачей и медиков Южного Казахстана связывают давняя дружба и тесные контакты. Такое сотрудничество помогло нам освоить много современных методик лечения сложных пациентов, оказать помощь детям, не прибегая к поездкам в Алма­ты, Астану или за рубеж.

Иностранные медики в свою очередь говорят, что всегда с удовольствием приез­жают в Казахстан. Профессор из Турции Кигдем Улукайа рада, что смогла помочь поправить здо­ровье нескольким детям. Возможность делиться опытом приветствует и профессор из Турции Гурсу Кияан.

Продолжением сотрудничества с турецкими медиками станет отправка на обучение на базе клинических больниц Турции наших хирургов, анестезиологов и реаниматологов. Пока казахстанские специалисты будут обучаться, руководство областной клинической больницы займется решением вопросов, касающихся приобретения необходимого медоборудования для проведения высокотехнологичных операций.

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