​Турецкий опыт пригодится

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Любовь ДОБРОТА, Шымкент

Глава региона отметил, что ЮКО обладает огромным туристским потенциалом. И в преддверии проведения ЭКСПО-2017 этот аспект приобретает особую актуальность. Причем здесь может быть очень полезен опыт Турции.

Стороны достигли договоренности о том, что турецкая делегация проведет недельные курсы обучения, в ходе которых около 70 специалистов ЮКО получат навыки по улучшению сервисного обслуживания. Основой для сотрудничества станет соглашение между Центром развития индустрии туризма Южно-Казахстанской области, туристским информационным центром Ontustik Tourism Center и Ассоциацией турагентств Турции. 

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