Турфирма "Фараон" обещает вернуть все деньги пострадавшим туристам
Эльмира Киргеева
Турфирма "Фараон" вернет все деньги пострадавшим туристам. Об этом рассказал телеканалу "Астана" юрист компании Айдос Кожахмет, сообщает Kazpravda.kz.
"Просто нас подвели партнеры. И следствие сейчас выясняет обстоятельства. Я могу всех заверить, кто обратился в нашу фирму, если есть документы об оплате, средства вернем в течение двух месяцев. Наша фирма гарантирует", – пообещал юрист.
Напомним, офис агентства "Фараон" несколько дней штурмуют возмущенные несостоявшиеся туристы, требуя вернуть деньги. Проблемы с вылетом туристов произошли, как заявили в компании, по причине недобросовестных операторов из Алматы и Турции. Именно они, якобы получив деньги, не забронировали отели и авиабилеты. Теперь все претензии принимает карагандинский туроператор, который уже выдал расписки людям с обещанием погасить долги. Владелица "Фараона" задержана. Всю документацию из офиса изъяли следственные органы.
"В полицию по факту мошенничества со стороны директора турфирмы обратились 23 жителя. Они не смогли уехать в теплые страны на отдых. Женщина задержана и дает показания", – сказал пресс-секретарь ДВД Карагандинской области Бахытжан Кудияров.
По данным Ассоциации туристических агентств Казахстана, число пострадавших порядка 100 человек. Заявления в полицию все еще поступают. Проведя собственное расследование, в ассоциации пришли к выводу, что компания "Фараон" демпинговала туристический рынок. Продавая путевки гораздо дешевле их реальной стоимости, естественно, не смогла выкупить туры. Так это или нет, выяснит следствие. Тем не менее представитель ассоциации в Караганде Елена Чернова заявила, что с компанией "Фараон" все работают честно. И таких фирм, которые взяв деньги, не оказывают услуги, просто не существует.
Чернова отметила, что из обанкротившихся компаний была только "Тревел систем", других фактов из турецких компаний и фирм Казахстана нет. С компанией "Тревел систем" "Фараон" не сотрудничала. То есть в данном случае, как считает представитель ассоциации, речь идет о недобросовестной работе.