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Происшествия
Турфирма оставила без хаджа и денег казахстанцев

Казахстанские верующие требуют вернуть им деньги за несостоявшийся хадж в Мекку, передает Kazpravda.kz со ссылкой на КТК.

Люди уверяют, планировали отправиться к мусульманским святыням еще в начале лета. Обратились в компанию, которая обещала организовать поездку. Стоимость тура была недешевая – от 2 млн тенге. В итоге путевки купили 23 паломника, но путешествие так и не состоялось.

В полиции уже начали расследование по факту мошенничества.

Приобрести путевки на хадж в Мекку пенсионеру Гуламсахи Айткоже и его супруге помогали все близкие. Собрав необходимую сумму, житель Туркестана пошел в алматинскую турфирму. Но позже об этом пожалел.

«За две путевки мы отдали 4 миллиона 400 тысяч. Эти деньги нам помогла собрать родня. Теперь мы не знаем, что им сказать. Ведь поездки не было, и деньги вернуть тоже не можем, потому что туроператор не возвращает. Сами мы приехали из Туркестана. Уже на протяжении двух месяцев ездим, чтобы добиться возврата», – сетует Гуламсахи Айткожа.

Вернуть деньги не могут еще два десятка верующих. Сегодня они в очередной раз отправились в офис турфирмы. Но там никого не обнаружили.

Спустя несколько часов руководитель компании все же вышел на связь с клиентами. Он заявил, поездка в хадж сорвалась не по его вине и пообещал вернуть все деньги.

«Компании, с которыми я договорился о поездке, не забрали людей. Сейчас они возвращают деньги. Вернут 20 800 долларов. До этого 10 паломников получили деньги. И остальным вернем», – заверяет руководитель ТОО «Er-Ali Co» Ерлан Абдукасимов.

Но люди обещаниям не верят. Обманутые клиенты написали заявление в полицию.

«Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований по статье 190 УК РК, это мошенничество. Создана следственно-оперативная группа, в состав которой вошли сотрудники криминальной полиции и следственного управления», – сообщила Салтанат Азирбек, официальный представитель Департамента полиции Алматы.

Если вину директора турфирмы докажут, ему грозит длительный тюремный срок.

Между тем в Духовном управлении мусульман Казахстана напомнили: организацией хаджа в нашей стране занимаются всего 14 турагентств.

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