Туристам в помощь

О создании подразделения было озвучено в ходе расширенного заседания коллегии МВД с участием Президента РК. Тогда Касым-Жомарту Токаеву глава ведомства сообщил о новых планах в работе по привлечению туристов, обеспечению их бе­зопасности в Казахстане.

Не трудно догадаться, что сот­рудники туристской полиции будут работать с иностранными гражданами, помогая им как в соблюдении своих прав, так и решении элементарных житейских вопросов. По мнению полицейских, это, скорее всего, будет помощь разнопланового характера: от поиска пропавших вещей до установления адреса, по которому расположился ­приезжий гость, сопровождения иностранца до пункта назначения и прочее.

– …Во время ЭКСПО-2017, когда я работала оператором «102», был, например, один случай, когда позвонил италья­нец и в панике стал говорить о том, что его сын исчез, – рассказывает старший лейтенант полиции Динара Асанова. – Мне пришлось его успокоить, и только потом мы поняли, что мужчина перепутал дверь от квартиры, в которую заселился с сыном. По месту выехали наши ребята и помогли ему разыскать «свою» дверь. А с мальчиком все было в порядке, он по-прежнему ждал отца, только в другой квартире.

По словам Динары, уже, к слову, принятой в штат туристской полиции, во время ЭКСПО она получила хороший опыт. Ведь ей пришлось пообщаться с большим количеством озадаченных иностранцев. И дело не только в отличном знании языка. Умение ориентироваться на месте, моментально реагируя на ситуацию, – важное качество для полицейских, тем более если они работают с представителями другой страны.

Кстати, на вопрос о том, насколько законопослушны гости, Динара сразу сказала: «На все 100 процентов». Ведь они находятся в чужой стране, и рисковать нарушением норм законов, наказание за которые им не известно, было бы неразумно. Оттого, наверное, и работа туристской полиции в Казахстане изначально ориентирована на консультирование, информирование туристов и гостей по интересующим их вопросам, обеспечение их безопасности.

Стоит отметить, что подобное отношение к туристам присутствует не везде. Обращаясь к международному опыту, который достаточно глубоко изучили работники МВД, прежде чем запускать свой проект, можно сказать, что, к примеру, в Турции, ОАЭ полицейские чаще всего принимают сторону местного жителя, с гостем особо не церемонясь.

И, наверное, это объяснимо. Ведь нередко именно туристы пытаются жить по своим правилам, но в чужой стране. А дебоширство, пьянство, особенно в вышеназванных государствах, мягко говоря, не приветствуется.

Так, например, в Шардже пьяного человека, пусть даже он турист, могут приговорить к 150 ударам палками! При этом приговор выполняют в людном месте, после чего его доставляют еще и в гражданский суд, который может «навесить» на обвиняемого в лучшем случае штраф, в худшем – тюремный срок.

Что касается Турции, то отличительной их чертой можно назвать тот факт, что у сотрудников турис­тической полиции (именно так она там называется) есть немало помощников в лице гражданских. В мелких конфликтах с местными жителями, таких как завышенный счет или уличное хулиганство, представители закона чаще становятся на сторону местных жителей. Поэтому при подобной ситуации не следует ругаться, а лучше разобраться в спокойной обстановке непосредственно на участке. Между прочим, в преддверии каждого нового туристического сезона полицейские этого департамента проходят обязательный курс повышения квалификации, сдают ряд экзаменов и допускаются к работе только при получении высшего балла.

Хотелось бы также сказать пару слов и о туристической полиции Южной Кореи. Сотрудники этого подразделения правопорядка призваны оказывать всестороннюю помощь турис­там. Все они хорошо владеют иностранными языками и абсолютно… безоружны. В случае необходимости они просто должны вызвать на помощь обычных представителей правоохранительных органов.

Опыт работы туристической полиции есть и у россиян. В ­Москве, например, она начала работать еще в 2014 году. Но здесь полицейские не только охраняют общественный порядок в местах скопления туристов, но и помогают иностранцам заполнить заявление и получить ту справку, которая необходима последним для получения возмещения в страховой компании.

Работает аналогичное подраз­деление также в Республике Узбекистан. У них даже есть концепция обеспечения безопас­ного туризма в Бухаре, Самарканде, Хиве и Шахрисабзе. При УВД Бухарской, Самаркандской, Хорезмской и Кашкадарьинской областей созданы управления безопасного туризма. Здесь ­имеются ситуационные центры для мониторинга состояния безопасности туризма, информирования туристов о потенциальных угрозах и защите их прав и интересов.

Хорошо налажена работа туристического отдела полиции и в городе Риге. Оснащение туристических патрульных такое же, как у всех правоохранителей Латвии. Но основной акцент они делают на камеры, которые размещены и постоянно работают на одежде патрульных и в автомобиле. Благодаря им полиция получает прямые доказательства правонарушений.

Надо сказать, что и у сотрудников туристской полиции Казахстана видеорегистраторы, рации и планшеты будут одним из обязательных условий патрулирования. Помимо прочего, в МВД отмечают, что для работы в подразделении необходимо владеть тремя и более языками, знать историю страны, быть коммуникабельными и оперативными.

Кстати, пункт о знании истории Казахстана ничуть не смущает сотрудников нового подраз­деления.

– Конечно, и я ее знаю. Мне кажется, что любой гражданин республики обязан знать историю своей страны, – уверенно говорит Динара.

Сомневаться в обаянии и коммуникабельности миловидной девушки тоже не приходится. Думается, что она не откажет в помощи и любому из казах­станцев. Да и сама Динара согла­шается: «Если потребуется наша помощь кому-то из граждан РК, мы обязательно поможем».

На сегодня штатная численность туристской полиции сос­тавляет 65 человек. 15 из них будут работать в городе Нур-Султане. Остальные займутся патрулированием Алматы, Акмолинской, Алматинской, Туркестанской и Восточно-Казахстанской областей. По мнению разработчиков проекта, это наиболее популярные места среди иностранцев, в числе которых немало потенциальных инвесторов.

Важно также отметить, что кад­ры в подразделение набираются из наиболее подготовленных уже работающих сот­рудников МВД, выпускников профильных вузов. «Ни о каком увеличении штатов речи сейчас не идет, – комментируют в МВД. – Новое подраз­деление создано в структуре миграционной службы за счет внутренних резервов».