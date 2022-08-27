Колонка обозревателей
Туристический пшик
Лаура Тусупбекова

Завершается туристический сезон и, как и следовало ожидать, сопровождается он ожесточенными спорами казахстанцев на тему туризма. Внешнего и внутреннего.

Еще весной стала задумываться о том, как проведу отпуск. Душа хотела на лазурные средиземноморские берега, финансы же шептали: окстись, езжай в Боровое или на Алаколь. Или на Балхаш. И стала изучать маршруты, отели, цены на авиаперелеты. Почему на авиа? Нет, я готова была сэкономить деньги и поехать нашими самыми поездатыми поездами, но выяснилось, что все билеты разобраны более прозорливыми соотечественниками.

Тщательно изучив предложения, решила: еду в Турцию. Уж простите мой непатриотизм. Но оказалось, что цены на боровской, пусть и пафосный, отель всего на 27 тыс. (!) тенге дешевле десяти дней турецкого «олинклюзив» и на 10 тыс. дороже (!) отеля в Дубае на основе завтрака. Поразмышляв, решила переплатить 27 тыс. и полетела турецкими авиалиниями, билеты на которые вошли в стоимость тура.

Это было мое четвертое посещение Турции. В которое я, наконец, поняла, в чем заключается ее туристический успех. И он, как стало удивительно мне самой, отнюдь не в четырех морях.

Два наблюдения открыли мне истину.

Первое. В ресторане официант шел с заполненным использованной посудой подносом между столами. Прошел мимо одного из них, на котором солонка стояла не параллельно перечнице, нарушая геометрический порядок. Заметил сей диссонанс, не вписывающийся в его картину мира.

Что сделали б наши ресторанные служители? Полагаю, продолжили бы свой путь. Что сделал турецкий? Вернулся к столу, поставил на него свой поднос, придвинул солонку к перечнице, отступил на шаг, чтобы убедиться в наведении порядка, и удовлетворенный идеальностью пошел дальше, взяв поднос.

Ну понимаете, да?..

Второе наблюдение. В ресторане отеля был человек, который... ничего не делал. Он просто ходил, осматривал и управлял каким-то очень важным процессом, обозначаемым, видимо, таким понятием, как «внутренняя кухня». Уборщики, официанты, повара – его вотчина. Этот человек наблюдал. И вот он увидел мусор.

И надо же! Для уборки этого отдельно взятого мусора он не создал какое-нибудь АО. Не объявил тендер. Не запросил миллиарды. Не стал проводить презентацию навыков по уборке мусора. Да, Господи Боже ты мой, он даже не подозвал специально нанятого для таких случаев уборщика. Он взял совок с метлой и сам убрал мусор.

Понимаете, да?..

За пару-тройку десятков лет Турция стала мировым туристическим центром. Сдается мне, тот самый официант и человек, увидевший мусор, тоже внесли свой вклад в этот имидж. Сдается мне также, что каждый из тех, кто задействован в турецком турбизнесе – от уборщика до хозяина отеля – хорошо знают, что они трудятся на благо своей страны, а значит, на свое благо. И что деньги от туризма будут работать на страну, а не уйдут в оффшоры.

Когда я рассказала о своих наблюдениях знакомой, она объяснила хороший турецкий сервис тем, что, мол, это немцы их научили такому порядку.

Что ж, остается только порадоваться обучаемости турков. Я же вспоминаю рассказ знакомого чиновника из акимата одной из облас­тей. Как-то все те же немцы пришли к акиму и предложили построить дороги, которые после этого не надо будет ремонтировать 20 лет. Аким отказался.

Действительно, зачем нашему бюджету дороги, которые не придется ремонтировать 20 лет? Нам надо ремонтировать каждый год. Бюджеты осваивать. И да, наши дороги – это еще одно препятствие для развития внутреннего туризма. При всем его огромном потенциале.

А ведь на его развитие выделяются хорошие средства. Проводятся презентации. Конференции. Разрабатываются «дорожные карты». И никто не задумается о том, что «дорожные карты» без хотя бы хороших дорог – пшик.

И мы готовы отдыхать в своей стране. Вот только перестаньте одни и те же дороги ремонтировать.

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