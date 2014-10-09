Туристка блуждала по тропическому лесу в течение 17 дней
Марат Манаспаев
Похудевшую почти на 16 килограммов женщину отправили на лечение в больницу. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на Metro.
Фрейзер заблудилась в лесу 21 сентября, когда отдыхала со своим
женихом Хитом Кэссиди (Heath Cassady) у водоема в лесу, популярного
среди путешественников. Женщина решила прогуляться, но спустя некоторое
время поняла, что дезориентирована.
По словам Фрейзер, за время блуждания в лесу ей пришлось три дня
лежать в реке, так как кожа сильно обгорела из-за палящего солнца.
Выйти
к людям путешественнице помогли оставленные спасателями цветные метки.
После спасения туристка рассказала, что в лесу за ней гонялся двухметровый крокодил и гигантский казуар.
5 октября представители местной полиции заявили, что вряд ли женщину удастся найти.