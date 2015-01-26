Туристская стратегия Чингиз ТАШЕНОВ, Акмолинская область

Как сообщил в своем докладе первый заместитель акима области Кадырхан Отаров, сегодня принимаются масштабные меры, направленные на создание туристского центра мирового уровня. В текущем году на реализацию второго этапа Плана развития ЩБКЗ выделено 2,6 млрд. тенге. Здесь строятся объекты социальной сферы, жилья и инфраструктуры. По программе «ДКЗ-2020» проведен ремонт 6 объектов образования, сданы в эксплуатацию 2 врачебные амбулатории и 3 школы на 240 мест, запланировано строительство 4 объектов по охране общественного порядка.

Большой популярностью в ЩБКЗ сегодня пользуется созданный по инициативе Главы государства развлекательный комплекс «Казахстанская Лапландия», который в течение зимнего сезона принимает и обслуживает более 14 тыс. туристов. На днях неподалеку от него откроется первый вейк-парк.

Кроме того, нынче в прилегающих к Кокшетау районах запланировано реализовать 6 проектов по созданию продовольственного пояса на сумму 7,4 млрд. тенге.



