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​Туристский центр
Ксения ЧЕРНИКА, Туркестан

Увеличение потока туристов и паломников в местном акимате связывают с созданием инженерной инфраструктуры, в частности, строительством трассы Западная Европа – Западный Китай. Теперь добраться до города стало намного проще и быстрее. Изменился и облик Туркестана, на улицах которого появилось множество благоустроенных мест отдыха, точек общественного питания, налажена торговля сувенирами, открыты комфортные гостиницы. К слову, для привлечения граждан из дальнего зарубежья ведется строительство четырехзвездочного отеля.

Туркестан также является важным центром общественной жизни. Здесь проводится много разнообразных мероприятий, посвященных истории казахского народа. Неудивительно, что именно в древнем городе стартовало празднование 20-летия Ассамблеи народа Казахстана, сделал первую остановку поезд «Мой Казахстан», прошла респуб­ликанская научно-практическая конференция, посвященная 550-летию создания Казахского ханства. 

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