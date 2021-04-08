Туристский взнос будут платить иностранцы в Казахстане

Общество
Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов
Министр культуры и спорта РК Актоты Раимкулова выступила на заседании Сената Парламента с защитой проекта закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам туристской деятельности", передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Минкультуры.   

"Основными новеллами законопроекта являются введение понятия приоритетной туристской территории (ПТТ) и туристского взноса с иностранцев, улучшение регуляторной политики в сфере туризма, приведение норм дробления лицензии на туроператорскую деятельность на подвиды в сфере выездного туризма, въездного и внутреннего туризма, регламентация профилактического контроля без посещения", – сказала министр культуры и спорта Актоты Раимкулова, представляя законопроект.

Если коснуться деталей законопроекта, то нужно отметить, что приоритетная туристская территория создается в целях концентрации ресурсов в наиболее перспективных точках развития туризма.

Также на данной территории будут особые привилегии для инвесторов и стимулирования отдыха казахстанцев внутри страны: снижение порогового значения по приоритетным инвестпроектам, более высокий порог стоимости проекта при возмещении затрат инвестора.

По введению туристского взноса с иностранцев Актоты Раимкулова отметила, что ставка туристского сбора будет утверждаться маслихатом, а порядок уплаты – Правительством.

Было приведено в соответствие с предпринимательским кодексом совершенствование регуляторной политики в сфере туризма. Это такие нормы, как дробление лицензии на туроператорскую деятельность на подвиды: в сфере выездного туризма, в сфере въездного и внутреннего туризма, а также регламентация профилактического контроля без посещения.

Также нововведением стало наделение дополнительными компетенциями уполномоченного и иных госорганов в связи с внедрением новых мер господдержки туристского сектора: возмещение части затрат бизнеса при строительстве объектов туризма и придорожного сервиса, покупке автотранспорта в туристских целях и оборудования для развития горнолыжных курортов, субсидирование туроператоров за каждого ввезенного иностранного туриста в составе турпакета, субсидирование части затрат бизнеса на содержание санитарно-гигиенических узлов и возмещение провозной платы за билет на самолет детям до 14 лет.

"По нашим расчетам, внедрение данных мер позволит привлечь в экономику 135 миллиардов тенге в виде дополнительных доходов бюджета, создать более 170 тысяч рабочих мест и реализовать не менее 1 тысячи проектов", – сказала Раимкулова.

По ее словам, принятые нормы будут содействовать доведению доли отрасли в ВВП до 8% или до 9,3 трлн тенге.

Сенат Парламента принял закон.

Популярное

Все
Казахстан экспортирует уголь в Россию, Польшу, Индию, Турцию
В Казахстане тестируют отечественный препарат от аллергии на полынь
Нурлыбек Налибаев ознакомился с крупными проектами Алматы
Родителей туркестанского подростка наказали за видео в TikTok
Весенние заморозки: скандинавский холод накроет Казахстан
Бизнес-форум стран ОТГ открылся в Астане
МНВО укрепляет международное сотрудничество в сфере науки и инноваций
Казахстан и Индонезия могут расширить торгово-экономическое сотрудничество
Камила Берликаш выиграла «серебро» домашнего чемпионата по дзюдо
Марат Байкамуров стал победителем домашнего турнира по дзюдо
Аида Тойшыбекова завоевала «бронзу» на домашнем турнире по дзюдо в Астане
Швеция и Дания возглавили рейтинг самых инновационных стран Евросоюза
Штормовое предупреждение объявили в ряде регионов Казахстана
Температурные качели: Казахстан накроют жара и весенние заморозки
Новый предмет для нового поколения
Казахстанские дзюдоисты завершили мировой турнир с историческим результатом
Тараз примет международный фестиваль боевых искусств
Минздрав обновляет стандарты оснащения медорганизаций с учетом развития телемедицины
Казахстанские ученые исследуют препарат против аллергии на полынь
Автор, продливший биографию человечества
В Павлодарской области запустили маслозавод мощностью 35 тысяч тонн продукции в год
Во Франции открывается 79-й Каннский кинофестиваль
Каркас Казахского ханства выкован в Улусе Джучи
В Астане нашли тайник с канистрами прекурсоров для производства наркотиков
Гражданское правосудие Казахстана: глобальные тренды и национальные приоритеты
Серебро с золотым отливом
Бизнес-омбудсмен предложил отложить законопроект АЗРК по вопросам конкуренции
Дожди, грозы и заморозки накроют Казахстан
Спикер Сената зачитал телеграмму соболезнования от Президента
Голос тишины: о чем «говорят» черно-белые картины
Над городом плывет шашлычный дым
Казахстанские месторождения получают вторую жизнь благодаря… нейросети
Вручены государственные награды от имени Президента
Ушел из жизни поэт Мухтар Шаханов
Система управления наукой будет реформирована
Город, соединявший континенты
Ожидается строительство еще двух заводов
Более 100 тысяч выпускников школ внесли вклад в озеленение страны
Новую дорогу к Волчьему водопаду строят в Актюбинской области
Дожди и шквалы накроют ряд регионов Казахстана
Дух романтики и героизма
Единая система газоснабжения переходит к национальному оператору
Где в мире больше всего рождается детей

Читайте также

Диалог без барьеров: столичная молодежь встретилась с экспе…
Соединяя города и страны
От традиционного патриархата – к партнерству
Случайная встреча длиною в жизнь

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]