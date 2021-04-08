Туристский взнос будут платить иностранцы в Казахстане

Министр культуры и спорта РК Актоты Раимкулова выступила на заседании Сената Парламента с защитой проекта закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам туристской деятельности", передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Минкультуры.
"Основными новеллами законопроекта являются введение понятия приоритетной туристской территории (ПТТ) и туристского взноса с иностранцев, улучшение регуляторной политики в сфере туризма, приведение норм дробления лицензии на туроператорскую деятельность на подвиды в сфере выездного туризма, въездного и внутреннего туризма, регламентация профилактического контроля без посещения", – сказала министр культуры и спорта Актоты Раимкулова, представляя законопроект.
Если коснуться деталей законопроекта, то нужно отметить, что приоритетная туристская территория создается в целях концентрации ресурсов в наиболее перспективных точках развития туризма.
Также на данной территории будут особые привилегии для инвесторов и стимулирования отдыха казахстанцев внутри страны: снижение порогового значения по приоритетным инвестпроектам, более высокий порог стоимости проекта при возмещении затрат инвестора.
По введению туристского взноса с иностранцев Актоты Раимкулова отметила, что ставка туристского сбора будет утверждаться маслихатом, а порядок уплаты – Правительством.
Было приведено в соответствие с предпринимательским кодексом совершенствование регуляторной политики в сфере туризма. Это такие нормы, как дробление лицензии на туроператорскую деятельность на подвиды: в сфере выездного туризма, в сфере въездного и внутреннего туризма, а также регламентация профилактического контроля без посещения.
Также нововведением стало наделение дополнительными компетенциями уполномоченного и иных госорганов в связи с внедрением новых мер господдержки туристского сектора: возмещение части затрат бизнеса при строительстве объектов туризма и придорожного сервиса, покупке автотранспорта в туристских целях и оборудования для развития горнолыжных курортов, субсидирование туроператоров за каждого ввезенного иностранного туриста в составе турпакета, субсидирование части затрат бизнеса на содержание санитарно-гигиенических узлов и возмещение провозной платы за билет на самолет детям до 14 лет.
"По нашим расчетам, внедрение данных мер позволит привлечь в экономику 135 миллиардов тенге в виде дополнительных доходов бюджета, создать более 170 тысяч рабочих мест и реализовать не менее 1 тысячи проектов", – сказала Раимкулова.
По ее словам, принятые нормы будут содействовать доведению доли отрасли в ВВП до 8% или до 9,3 трлн тенге.
Сенат Парламента принял закон.
