​Туристы готовятся к старту

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Ольга Золотых, Мангистауская область

Для обеспечения ком­форт­ного пребывания гостей на территории выставки отобрано 100 волонтеров. Местными турфирмами приобретено 12 000 билетов на ЭКСПО. Установлена билетная касса в ТРК «Актау». Заключен меморандум между акиматом Мангистауской области и туроператором SKY WAY по привлечению жителей региона на выставку.

– 65 000 мангистаусцев планируют посетить выставку – это практически 10% населения области. 13 700 из них – школьники и студенты колледжей. За счет средств местного бюджета решены вопросы финансирования 1 750 детей из малообеспеченных семей, 378 работников культуры и 50 волонтеров, – рассказала руководитель управления туризма Гулжан Байжаунова.

В 2017 году для реализации пассажирам вместе с проездными документами АО «Пассажирские перевозки» приоб­ретено 500 тыс. билетов на посещение выставки, которые распределены между филиалами АО «Пассажирские перевозки» для дальнейшего осуществления мероприятий по реализации их в регионах. Для комфортной доставки мангистаусцев в Астану с 1 июня запускается два пассажирских поезда «Тальго», а с 1 июля – еще один состав. В день планируется отправлять до 600 человек.

Сейчас в области ведется подготовительная работа по безопасности детей, которые поедут на выставку. Прорабатывается список с именами и контактами людей, сопровождающих школьников. Кроме того, ведется работа по организации медицинского пункта, куда смогут обратиться мангистаусцы за помощью.

В рамках Международной выставки «ЭКСПО-2017» 15–18 августа пройдут и дни Мангистауской области в столице.

– На выставку поедут 65 тысяч жителей, а нас почти 700 тысяч мангис­таусцев. Все мы поехать не сможем, поэтому поручаю организовать культурную программу для жителей до начала проведения ЭКСПО, а также пригласить к нам в регион часть артистов. К примеру, концерт Димаша Кудайбергенова, благодаря которому весь мир услышал кюй Адай, – сказал аким Мангистауской области Ералы Тугжанов на совещании по вопросам подготовки к международной выставке.

Он также поручил рассмотреть возможность посещения Мангистауской области туристами и бизнес-делегациями, участвующими в международной выставке.

– До начала выставки «Астана ­ЭКСПО-2017» осталось мало времени. Это проект нашего Президента, нашего народа, который демонстрирует авторитет Казахстана на мировой арене. Выставка станет показателем развития нашей страны и региона, гарантия процветания в будущем. Как отметил Глава государства, только конкурентоспособные страны способны идти в ногу со временем, иногда опережая его. В этом и состоит наша задача. Необходимо выработать единые подходы для государственных органов, неправительственного сектора, институтов гражданского общества, все мы должны участвовать в этих процессах, – подчер­к­нул глава региона.

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