Туристы всепогодны Свежий выпуск 435 Людмила КОРИНА, Западно-Казахстанская область

На сей раз в программу входили кросс-поход и спортивное ориентирование. Более сложные задания выполнялись на так называемых личной и технической дистанциях. Судейская коллегия отметила высокий уровень подготовки команд из Акжаикского, Зеленовского и Жанибекского районов, которые и заняли призовые места.

По словам директора областного детско-юношеского центра туризма и экологии кандидата педагогических наук Виктора Фомина, проведение спортивно-познавательных мероприятий в поселках вошло в постоянную практику, поскольку способствует увеличению приверженцев здорового образа жизни. К тому же полезные навыки, приобретенные в кружках и секциях, обязательно пригодятся ребятам во взрослой жизни. Сейчас туристы готовятся к проведению зимнего комплекса соревнований.



