​Туризм как драйвер роста

Любовь ДОБРОТА, Шымкент

Организаторами мероприятия выступили инициативная группа «Ұлы Дала» при поддержке общенационального движения «Казахстан-2050» и акимата Шымкента. Историки, ученые-археологи, альпинисты, любители горного туризма и просто патриоты родного края решили обсудить важный вопрос: что надо сделать для того, чтобы туризм приносил ощутимые доходы в местную казну.

– В Послании народу Казахстана Глава государства отметил, что в условиях низких цен на энергоносители стране необходимо активно искать новые направления экономического роста, – отметил председатель общенационального движения «Казахстан-2050» Данат Жумин. – Юг обладает безграничными возможностями для развития туризма. На мой взгляд, для начала необходимо подтянуть инфраструктуру. Шымкент – один из немногих городов страны, в котором сохранено историческое ядро.

Увы, пока Шымкент не может похвалиться привлекательностью для туристов, хотя и является одним из древнейших городов Казахстана. Скорее, он служит перевалочным пунктом для огромного потока граждан, направляющихся в основном в курортную зону «Сарыагаш», а также по святым местам, расположенным в Отыраре и Туркестане. При этом лишь незначительная часть посетителей региона остается в самом Шымкенте.

Так, к примеру, с начала года из других регионов Казахстана, стран ближнего и дальнего зарубежья областной центр посетили около 18 тыс. человек, Туркестан – 900 тыс., Сарыагаш – 70 тыс.

– Буквально вчера я был в Туркестане и столкнулся с неожиданной проблемой, которая может встать на пути развития туризма, – взял слово депутат шымкентского городского маслихата Гани Ташкараев. – Вход в мавзолей Ходжи Ахмеда Ясави стал платным, хотя это противоречит принципам ЮНЕСКО, предполагающим, что ко всем объектам, включенным в список Всемирного культурного наследия, должен быть свободный доступ. И люди, само собой, возмущены таким нововведением.

Председатель областной федерации альпинизма и горного туризма Ольга Дашко ратует за создание инфраструктуры в ущельях Сайрамсу и Каскасу. В частности, речь идет о строительстве базы для тренировок альпинистов. Уже сейчас до двухсот только российских спортсменов ежегодно приезжают на юг для тренировок и проведения учебных сборов. В местных горах расположены 76 сертифицированных вершин, пользующихся спросом у любителей гор.

Участники заседания подробно рассмотрели различные аспекты развития туристического потенциала. Итогом работы стала резолюция, в которой нашли отражение все предложения, прозвучавшие на встрече. Организаторы намерены передать документ в городской акимат, надеясь тем самым внести свою лепту в развитие туризма.

Популярное

Все
Возродить сквозное судоходство
В Атырау появится уникальная локация
Лето перемен
«Кайрат» и «Тобол» заставляют нервничать
«Золотая» Фатима
Отпуск отменяется
Семь медалей из Ташкента
В селе Бесагаш ввели в строй водопровод
«Затонувший лес» станет ближе
Символы надежды
Узнали соперников по Азиаде
На кортах планеты
Верность мечте, сила характера, ответственность перед страной
Базовая ставка снижена до 16,75%
Инструмент экономической дипломатии
Там, где выплавляют медь
Гарантия переезда
Представлен комплекс мер по охране здоровья населения
Законодательная повестка
Президент Казахстана примет участие в форуме Казахстана и России в Омске
Канье Уэст в Алматы: организаторы концерта Ye сделали заявление по ситуации с «Кайратом»
Косшы: пять лет в статусе города
День металлурга
Выборы в Курултай станут следующим этапом реализации конституционной реформы – мнение эксперта
Крупный складской комплекс открыли в Алматинской области
Улицу Алматы в Астане частично закроют до конца 2026 года
Золото, а не завод!
Сообщение Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан О регистрации партийного списка Общественного объединения «Демократическая Партия Казахстана «Ак жол» на выборы депутатов Курултая Республики Казахстан, назначенные на 23 августа 2026 года
Отличный старт
Государственному академическому театру танца присвоено имя Булата Аюханова
Ресайклинг при ремонте дорог
Встают на крыло
Пожар в «Семей орманы» локализован - Минэкологии
Дом для культуры
Неудача «Астаны» и «Елимая»
Золото из Терамо
Раненого филина передали в зоопарк
Стипендия от Динары
На Кубке мира в Корее
В тройке сильнейших
Закон Республики Казахстан Об амнистии в связи с принятием новой Конституции Республики Казахстан
В Казахстане обновили еще три железнодорожных вокзала
Новый этап изучения Улуса Джучи
Плюс один новый завод в Казахстане
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам науки, наукоемких территорий, социального обеспечения, образования, здравоохранения    и    воинской    службы
Дан старт строительству автострады
Через счета дропперов в Казахстане прошло более 112 млрд теңге
Старые шины получают вторую жизнь: как в Темиртау перерабатывают отходы
Солнечные панели и овцы превратили пустынное плато в цветущие пастбища в Китае
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам цифровизации, защиты персональных данных, дорожного движения и регулирования передовых технологий на транспорте
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования правового положения военнослужащих, обороны и воинской службы
Закон Республики Казахстан О психологической деятельности
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам газоснабжения и электроэнергетики
По поручению Главы государства правительство намерено снизить инфляцию ниже 10% в текущем году
Конституция как стратегическая опора развития страны
В Бурабае усиливают контроль за порядком
Открылась золотоизвлекательная фабрика
Аудит выявил нарушения на миллиарды тенге в коммунальных предприятиях Астаны
Золотой овертайм в Семее
Токаев принял президента ЕБРР

Читайте также

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]