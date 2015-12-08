​Туризм как драйвер роста

Организаторами мероприятия выступили инициативная группа «Ұлы Дала» при поддержке общенационального движения «Казахстан-2050» и акимата Шымкента. Историки, ученые-археологи, альпинисты, любители горного туризма и просто патриоты родного края решили обсудить важный вопрос: что надо сделать для того, чтобы туризм приносил ощутимые доходы в местную казну.

– В Послании народу Казахстана Глава государства отметил, что в условиях низких цен на энергоносители стране необходимо активно искать новые направления экономического роста, – отметил председатель общенационального движения «Казахстан-2050» Данат Жумин. – Юг обладает безграничными возможностями для развития туризма. На мой взгляд, для начала необходимо подтянуть инфраструктуру. Шымкент – один из немногих городов страны, в котором сохранено историческое ядро.

Увы, пока Шымкент не может похвалиться привлекательностью для туристов, хотя и является одним из древнейших городов Казахстана. Скорее, он служит перевалочным пунктом для огромного потока граждан, направляющихся в основном в курортную зону «Сарыагаш», а также по святым местам, расположенным в Отыраре и Туркестане. При этом лишь незначительная часть посетителей региона остается в самом Шымкенте.

Так, к примеру, с начала года из других регионов Казахстана, стран ближнего и дальнего зарубежья областной центр посетили около 18 тыс. человек, Туркестан – 900 тыс., Сарыагаш – 70 тыс.

– Буквально вчера я был в Туркестане и столкнулся с неожиданной проблемой, которая может встать на пути развития туризма, – взял слово депутат шымкентского городского маслихата Гани Ташкараев. – Вход в мавзолей Ходжи Ахмеда Ясави стал платным, хотя это противоречит принципам ЮНЕСКО, предполагающим, что ко всем объектам, включенным в список Всемирного культурного наследия, должен быть свободный доступ. И люди, само собой, возмущены таким нововведением.

Председатель областной федерации альпинизма и горного туризма Ольга Дашко ратует за создание инфраструктуры в ущельях Сайрамсу и Каскасу. В частности, речь идет о строительстве базы для тренировок альпинистов. Уже сейчас до двухсот только российских спортсменов ежегодно приезжают на юг для тренировок и проведения учебных сборов. В местных горах расположены 76 сертифицированных вершин, пользующихся спросом у любителей гор.

Участники заседания подробно рассмотрели различные аспекты развития туристического потенциала. Итогом работы стала резолюция, в которой нашли отражение все предложения, прозвучавшие на встрече. Организаторы намерены передать документ в городской акимат, надеясь тем самым внести свою лепту в развитие туризма.