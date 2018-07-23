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​Туризму – зеленый свет
Глеб Малых

Генеральный директор Globalink Logistics Group Сидик Хан, президент Masterconcept Consulting GmbH Гернот Лейтнер и глава группы компаний Alina Ерлик Балфанбаев представили вниманию участников совещания проект развития горнолыжного туристского кластера «Заилийский Алатау», анализ текущей ситуа­ции по развитию туризма и внесли свои предложения по реализации возможностей РК в данной сфере.

Вице-министр культуры и спорта Ерлан Кожагапанов отметил, что в настоящее время по поручению Главы ­государства Правительством прорабатывается проект госпрограммы развития туризма, и участие экспертов в этом процессе очень важно для разработчиков. Планируется предусмотреть инфраструктурные и маркетинговые воп­росы, меры господдержки и безопасности для туристов. Реализация задуманного предполагается в рамках государственно-частного партнерства.

По мнению членов Эксперт­ного совета, потенциал Казахстана достаточно высок для развития туризма в течение круглого года. Для различных категорий отдыхающих есть как жаркое солнце, песок и озера, Каспийское море, так и снег, лыжи, горные развлечения. А еще нельзя забывать о возможности изучения исторического наследия и богатой культуры.

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