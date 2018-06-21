Туркестан – духовная столица Казахстана

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Алибек Аскаров, директор Национальной государственной книжной палаты РК, писатель

Туркестан за свою многовековую историю сохранил свое неповторимое лицо, выработал свой характер и определил свою судьбу. Этот древний город всегда был многолик и полиязычен во все времена своего развития. Он переживал периоды расцвета, упадка и возрождения. Исторически сложилось, что население Туркестана является многонациональным, но большую его часть составляют объединенные единством культуры, языка и вероисповедания тюркоязычные народы – казахи, киргизы, узбеки, туркмены, таджики.

Глава государства Нурсултан Назарбаев неоднократно подчеркивал историческое значение Туркестана для всего тюркского мира.

Сегодня Туркестан мусульмане Центральной Азии по праву называют второй Меккой. Для приверженцев ислама трехкратное посещение этого священного города приравнивается паломничеству в Мекку. Важно, что главная городская достопримечательность – мавзолей Ходжи Ахмеда Ясави занесен в Список Всемирного Наследия ЮНЕСКО.

Регион Южного Казахстана всегда был богат памятниками археологии и культуры. У современных казахстанцев Туркестан и его величественный памятник – мавзолей Ходжи Ахмеда Ясави – напрямую связывается с идеей казахской государственности. Эта роль подчеркивается еще и тем фактом, что столь значительное и почитаемое место со временем превратилось в пантеон выдающихся государственных деятелей, знаменитых ученых и поэтов. Внутри комплекса были погребены такие известные в истории люди, как Рабига Султан-бегим, Жолбарыс-хан, Есим-хан, Ондан-султан (сын Шыгай-хана), Аблай-хан, Каз дауысты Казбек-би и многие другие. Поэтому в программе развития туризма в Казахстане Туркестан обозначен как один из основных туристических центров страны.

Сегодня значение туризма в жизни людей, регионов, государств и в международной жизни невозможно переоценить. Это мощная индустрия, включающая в себя разнообразные формы динамично развивающегося предпринимательства. Это еще один мощный рычаг для социально-экономического и культурного развития южного региона Казахстана. И хотя современный имидж и амбиции полиэтнического Туркестана представлены в первую очередь его глубокими историческими корнями и памятниками старины, тем не менее современные технологии в области строительства, архитектуры, коммуникаций внесут свою лепту в облик древнего города, придав ему новые краски и новые возможности для дальнейшего процветания.

Туркестан – духовная столица Казахстана – станет одним из главных городов на Великом шелковом пути. Несомненно, новый статус Туркестана продиктован реалиями нашего времени и имеет важное значение для нас и сопредельных тюркоязычных стран. И в данном контексте развитие и углубление культурного и зкономического развития Туркестана представляется весьма приоритетным и перспективным проектом.

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