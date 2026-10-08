Туркестан и ЗКО привезут продукцию на сельхозярмарку в Астану

Фермеры и товаропроизводители двух регионов предложат жителям столицы более 600 тонн сельскохозяйственной продукции

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Астане 10–11 октября пройдет ярмарка сельскохозяйственной продукции Туркестанской и Западно-Казахстанской областей, передает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат столицы

На торговых прилавках будут представлены мясо и мясная продукция, молоко и молочные продукты, овощи и фрукты, рыба, яйца, мед, сухофрукты и другие сельхозтовары. Предусмотрена возможность приобрести продукцию напрямую от производителей.

Из Туркестанской области на ярмарку доставят 60 тонн мяса и мясной продукции, 260 тонн овощей и фруктов, более 60 тонн молока и молочных продуктов, меда, сухофруктов и других товаров.

Западно-Казахстанская область представит около 50 тонн мяса и мясной продукции, 80 тысяч штук яиц, 11 тонн рыбной продукции и другие сельхозтовары.

Ярмарка будет работать 10–11 октября с 09:00 до 18:00 вдоль шоссе Каркаралы, напротив ипподрома «Казанат».