Туркестан как образец согласия и единства

Вчера в Туркестане состоялась ХХІV сессия региональной Ассамблеи народа Казахстана на тему «Туркестан – колыбель мира и единства».

Аким Туркестанской области, председатель региональной АНК Умирзак Шукеев подчеркнул важность единства народа в построении Нового Казахстана.

Он напомнил, что Президент Касым-Жомарт Токаев на ХХХІ сессии Ассамблеи народа Казахстана в апреле определил три основополагающих приоритета деятельности АНК: усиление роли в осуществлении политических реформ, усиление информационной работы и повышение потенциала в обществе, расширение правоохранительной дея­тельности.

– В регионе ведется работа по недопущению этнического неравенства, культурной и языковой изоляции, – отметил Умирзак Шукеев. – Казахский народ – стержень, основа нашего государства, он играет важную историческую роль в формировании общественного согласия. Поэтому реализация консолидирующего потенциала казахского языка как языка межэтнической коммуникации – одна из главных задач. Сейчас в стране идут политические реформы. Туркес­танская область стала лидером по явке на референдум и числу тех, кто поддержал конституционные поправки.

Умирзак Шукеев поблагодарил всех жителей области, принявших активное участие в референдуме. Его проведение стало началом политических реформ в нашей стране. Теперь, осознавая ответственность за укрепление мира, общественного согласия и общенационального единства, необходимо реализовать системные инициативы Главы государства по созданию Нового Казахстана.

Аким области считает, что необходимо развивать Туркестан как образец общественного согласия и единства. Развитие древнего города – это тоже часть модернизации страны, единства народа.

На совещании присутствовали председатель Совета общественного согласия при АНК Туркестанской области, почетный гражданин Созакского района Созакбай Абдикулов, председатель таджикского этнокультурного объединения Сарыагашского района Мухидин Мамараимов, член областного курдского этнокультурного объединения, председатель Совета матерей при объединении Гулизар Надирова, председатель Клуба журналистов и блогеров при АНК Туркестанской области Ерсултан Амирбек.

Студентка 4-го курса Туркес­танского высшего многопрофильного колледжа, член молодежного крыла областного славянского этнокультурного объединения Наталья Григорье­ва отметила, что все граждане страны должны знать казахский язык и сегодня это одно из важнейших направлений деятельности АНК, включая ее молодежные структуры.

Завершая работу сессии, Умирзак Шукеев отметил, что АНК вносит весомый вклад в укрепление независимости, межэтнического мира и гражданского единства.

Акимы районов и городов, а также представители правоохранительных органов в своей повседневной работе должны руководствоваться концепцией «слышащего государства», сохранять межнациональное единство, налаживать тесный контакт с населением. Представителям АНК Туркестанской области дан ряд поручений, в числе которых наращивание исторического, культурного и духовного потенциала Туркестана как важного элемента укрепления гражданского единства и согласия этносов.

Участники сессии призвали жителей Туркестанской области к совместной работе над созданием Нового Казахстана.