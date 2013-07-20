Туркестан продолжает удивлять

Раскопки в непосредственной близости от мавзолея Хаджи Ахмеда Ясави уже ознаменовались открытием архитектурного комплекса древнейшей цитадели, сооружения которой оказались на удивление хорошей сохранности. На месте холма Культобе, буквально в 300 м к югу от мавзолея, теперь высятся сырцово-пахсовые стены высотой до 4 м, с арками дверных проемов, остатками сводов над длинными помещениями.

По мнению специалистов, древнейшим ядром застройки города было крестообразное в плане здание с щелевидными бойницами в стенах ниж­него этажа. Оригинальное здание имело еще и верхний этаж, от которого, правда, сохранились лишь слабые следы. Но и без того сохранившиеся массивные стены более трех с половиной метров высотой производят сильное впечатление. Как говорит руководитель работ Ербулат Смагулов, науке известны разной степени исследованности три-четыре аналогичных по планировке здания. Локализуются они в Жамбылской и Южно-Казахстанской областях и относятся к первым векам нашей эры. По мнению археолога, это древнейшие памятники гражданской архитектуры в Казах­стане, и их можно связать с культурой древнего государства Кангюй. Возможно, что это первые типично «кангюйские» памятники архитектуры, и их происхождение и распространение связано с южными регионами Казахстана. Сакское по происхождению государство Кангюй, упоминания о котором отложились в мифах и эпосе многих древних народов Евразии, простирало некогда свою власть как над степями древнего Казахстана, так и над среднеазиатскими оазисами вплоть до Амударьи.

На следующем этапе к этому крестообразному зданию было пристроено квадратное здание с внутренним двором и полукруглыми башнями в центре внешних стен. Изучением деталей его планировки и характером культурных наслоений был занят международный коллектив археологов в нынешнем сезоне. В результате получен пока небольшой, но выразительный комплекс находок (бусы и прочие украшения, наконечники железных стрел, алебастровые идолы, бытовая керамика), который свидетельствует, что это квадратное здание с двором возведено, скорее всего, в I–II вв. н. э. А это означает, что более раннее, крестообразное, построено как минимум в первых веках до нашей эры!

Естественно, при раскопках исследуются все этапы эволюции памятника, включая и более поздние. Они дают не менее интересную информацию. В прошлом сезоне в стене слоя IX–X вв. найдены «жертвенные» горшки. На одном из них при изготовлении по сырой глине была нанесена руническая надпись. По заключению профессора МГУ специалиста-тюрколога Игоря Кызласова, надпись относится к пока не читаемой «ачкташской» рунической письменности, может быть датирована IX в.

В этом сезоне археологам удалось установить, что жертвенные подношения в виде пищи в горшках были установлены в стены большого культового помещения. Оно отличается от обычных бытовых зданий своими размерами и особенностями планировки интерьера. Расчищено как это помещение, так и расположенные рядом здания, прилегавшие к остаткам крепостной стены древней цитадели Туркестана.

На наш вопрос, что нового дают раскопки древнейших слоев Туркестана, Ербулат Смагулов акцентировал внимание на том, что уже вскрытые древние памятники архитектуры расположены фактически на территории наиболее посещаемого туристами музея-заповедника «Азрет Султан», в 300 м от знаменитого мавзолея над прахом «апостола истины» Хаджи Ахмеда Ясави. При условии осуществления мероприятий по музеефикации и консервации памятника и наряду с широкомасштабными вскрытиями древнейших слоев, весь комплекс древнейших сооружений цитадели может стать достойным музейным объектом, показывающим историю города Туркестана с его святыней – могилой Хаджи Ахмеда Ясави. Нынешний этап изучения древних периодов Туркестана раскрывает на примере реальных архитектурно-археологических объектов этапы возникновения и начальную фазу развития городской жизни в регионе.

– К сожалению, до сих пор актуальные разговоры на эту тему имеют или совершенно абстрактный характер или апеллируют к погребальным памятникам – курганам и мавзолеям, – считает Ербулат Смагулов. – В регионе прак­тически нет музеефицированных древних памятников городской культуры. Нет, не потому, что оседлой городской формы жизни не было на земле Казахстана. К слову, отчасти этим подпитывается миф о Казахстане как о стране вечного номадизма. Причина в том, что памятники эти не исследованы, а если исследованы, то не сохранены. Наши материалы показывают, что уже на рубеже эр здесь, в древнем Туркестане, возводились многоэтажные здания сложной планировки. Теперь есть основания предполагать, что уже в первых веках до новой эры над поселениями внутри мощных крепостных стен, оснащенных башнями, высились своды и купола культовых сооружений. Раскопки свидетельствуют, что внутри пахсово-сырцовых стен пролегали тенистые лабиринты улочек, с прохладными коридорами и сводчатыми проходами, располагались культовые дворы и святилища как центры духовной жизни... Попробуйте увидеть, например, в древних городах – Таразе или Шымкенте – хотя бы кусок стены простого дома или хоть один кирпич более двадцативековой древности! Или увидеть дом горожанина, жившего в Алматы тысячу лет назад! В Туркестане же можно пройтись под арками и сводами, которым более 16 веков, коснуться стен и посидеть на суфах у очагов домов, построенных почти 20 веков назад. На их полах собраны комплексы вещей, имевших распространение по всей Евразии именно в первые века новой эры.

Спросила я мэтра отечественной археологии и по поводу принятого возраста Туркестана, определенного, как известно, в 1 500 лет. Ербулат Смагулов пояснил, что научное археологическое изучение древних городов не имеет ничего общего с датами их возникновения. Строго говоря, таких дат и не бывает в истории, о них договариваются потомки, наши современники. Историческое «возникновение» города – процесс долговременный и сложный. В отношении восточных городов так и не выработано общепринятых критериев определения поселения – город ли это или еще село? Во всяком случае, полученные новые материалы свидетельствуют, что на территории города Туркестана более 15 веков назад уже стояла мощная крепость, возводились архитектурные комплексы.

Это со всей весомой убедительностью демонстрируют реальные массивные стены и архитектурные формы, которые в то время можно было предполагать лишь в среде древнейших городских культур Азии. Новый этап археологических исследований, стимулированный в свое время государственной программой «Культурное наследие», уже привел к пересмотру многих устаревших представлений о нашем прошлом.

Любовь ДОБРОТА,

Южно-Казахстанская область