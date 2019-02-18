​Туркестан строить молодым

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Любовь Доброта, Туркестан

Эта информация прозвучала в ходе отчета акима Туркестанской области Жансеита Туймебаева перед населением. Объявляя 2019-й Годом молодежи, Президент отметил, что поддержка молодых людей и института семьи должна стать приоритетом государственной политики. Нурсултан Назарбаев­ призвал вовлечь молодежь в строительство Туркестана.

Своеобразным ответом на это поручение стало создание строительного отряда туркестанской молодежи, которая готова прис­тупить к возведению десятков объектов в древнем городе. Уже составлен список, в который вошли более 3 тыс. молодых людей. В течение февраля идет процесс заключения областным акиматом меморандумов с подрядными строительными компаниями, а уже с марта начнется работа.

Проектом «Обеспечение жильем молодежи» в Туркестане в нынешнем году планируется охватить 260 молодых семей.

Выпускникам школ, безработным, не имеющим востребованной специальности, предлагают получить образование и рабочую профессию в колледжах облас­ти. В текущем году в рамках прог­раммы продуктивной занятости «Еңбек» более 3 700 юношам и девушкам, в том числе из многодетных семей, предоставят гранты технического и профессионального образования на сумму 3,3 млрд тенге.

В сельской местности реализуется проект «Каждому аулу – свой мастер». В его рамках 2 558 граж­дан направлены на обучение по 24 специальностям. По государственной программе развития продуктивной занятости и массового предпринимательства в прошлом году 1 160 человек получили 6,2 млрд тенге льготных микрокредитов, и в текущем году продолжится финансирование тех, кто хочет создать свой маленький бизнес.

Численность молодежи в области составляет более 500 тыс. человек, или 25% населения. Для оказания помощи в трудоустройстве, вовлечения их в бизнес функционирует молодежный ресурсный центр.

Отчетная встреча акима Жансеита Туймебаева с населением впервые прошла в новом областном центре. Минувший год войдет в историю Туркестанской области не только переносом административного центра, но и образованием еще 2 новых районов. После разделения Сарыагашского и Мактааральского районов созданы Келесский и Жетысайский районы. Эти районы бьют все рекорды по численности населения, и их разделение стало вынужденной мерой для более эффективного управления, включая решение проблемы занятости и других социальных вопросов.

Сегодня в области проживают более 130 тыс. многодетных семей. Из них 16 500 семей получают адресную социальную помощь. Проект «Қолғабыс» предусматривает комплекс мероприятий, направленных на оказание специальной помощи безработным родителям из многодетных семей. 

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