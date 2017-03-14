Туркестан, встречай гостей!

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Любовь Доброта, Южно-Казахстанская область
Заместитель акима Южно-Казах­станской облас­ти Уласбек Садибеков на брифинге в областном филиа­ле Службы цент­ральных коммуникаций рассказал о подготовке к торжественной церемонии презентации Туркестана, назначенной на 21 марта. Именно в этот день состоится торжественная передача городу статуса культурной столицы тюркского мира в 2017 году. Ранее такой чести были удостоены Астана, Эскишехир, Казань, Мары и Шеки. Теперь эта важная миссия переходит к древнему Туркестану, богатому архитектурными и историческими памятниками и по праву считающемуся колыбелью тюркской истории и культуры.

В Туркестане ждут приезда порядка тысячи гостей, включая официальные делегации из 22 тюркоязычных и других государств. Старт проекту дадут всеобщее празднование Наурыза и грандиозный концерт, участие в котором примут более 230 творческих коллективов из разных стран. Их выступления будут проходить на многочисленных концерт­ных площадках древнего города. На этот день запланирована и торжественная церемония вручения премии ТЮРКСОЙ представителям СМИ.

Уже известен и список мероприятий, которые на протяжении года будут проводиться в рамках проекта «Туркестан – культурная столица тюркского мира». Он утвержден в ходе подписания трехстороннего соглашения между меж­дународной организацией ТЮРКСОЙ, Министерством культуры и спорта РК и акиматом Южно-Казахстанской области. Так, в Туркестане пройдут международный айтыс акынов, фестивали анимационных фильмов, традиционного искусства, танцев, цирка, оперы, театра тюркоязычных народов, «Ярмарка смеха», выставка ремесленников, международный музыкальный фестиваль «Ұлы дала сазы».

Планируется также проведение медиафорума, форумов женщин тюркских государств, журналис­тов, историков, конгресс редакторов литературных журналов, выставки книг, встреч с писателями, поэтами, художниками тюркского мира, преду­смотрена организация пресс-туров для представителей средств массовой информации, блогеров и тур­операторов. В общей сложности состоится 40 мероприятий, 21 из которых организуется акиматом Южно-Казахстанской облас­ти, 14 – ТЮРКСОЙ и 5 пройдут по линии Министерства культуры и спорта. Все они направлены на популяризацию тюркской культуры.

Церемония закрытия намечена на ноябрь 2017 года. Итоги года подведут на XXXV заседании постоянной комиссии министров культуры ТЮРКСОЙ. Тогда же в Туркестане состоится заседание Совета ТЮРКСОЙ, на котором будет выбрана культурная столица тюркского мира на 2018-й.

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