Туркестанцы проводили в пос­ледний путь ветерана ВОВ Немета Абдрасилова

День Победы
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Любовь Доброта
собственный корреспондент по Туркестанской области и г. Шымкент

103-летний фронтовик был последним в городе свидетелем войны.

фото из семейного архива Абдрасиловых

Он родился 1 января 1922 года в Туркестане. Отсюда 23-летним юношей отправился на фронт, а после Победы вернулся в родной город, где вплоть до выхода на пенсию не одно десятилетие проработал водителем в городской милиции и на автотранспортном предприятии.

Фронтовая биография солдата начиналась в 1-й гвардейской артиллерийской дивизии, в которой он сначала был наводчиком, а потом стал командиром орудия. Судьба распорядилась так, что Немет Абдрасилов воевал на самых напряженных участках Украинского и Белорусского фронтов, участвовал в Сталинградской и Курской битвах.

Борясь за Родину под шквалом вражеского огня, теряя боевых друзей, он выжил всем смертям назло. И дошел до Рейхстага, не единожды совершив подвиги. Его смелость и решительность, армейскую смекалку по достоинству оценило командование части и фронта. За мужество и храбрость в ожесточенных боях солдата наградили двумя орденами Славы – I и II степеней, орденами Крас­ной Звезды и Отечественной войны I степени, медалями «За мужество», «За победу над Германией», «За взятие Берлина», «За освобождение Варшавы» и еще двумя десятками наград, которые сияли на парадном костюме аксакала.

Ветеран войны не дожил до 9 Мая – дня празднования 80-летия Великой Победы – чуть больше месяца. Вместе с супругой аксакал воспитал пятерых сыновей и дочь, увидел внуков и пра­внуков, которые гордятся подвигами своего отца, дедушки и прадедушки, бережно хранят боевые награды и документы, рассказывающие об огромном вкладе в общую Победу их предка.

Сейчас в Туркестанской области в живых осталось восемь фронтовиков из более чем 140 тыс. жителей региона, отправившихся на войну защищать родину с оружием в руках. Домой вернулась только половина из них. За проявленный героизм 51 военнослужащий удос­тоен звания Героя Советского Союза, один – Халық Қаһарманы. Восемь человек стали кавалерами ордена Славы трех степеней.

#Туркестанская область #ветеран #фронтовик

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