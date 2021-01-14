Туркестанец "купил" у 5-летнего ребенка дорогой телефон за тысячу тенге

Общество
Екатерина Елисеева
Фото: polisia.kz
В Туркестане мошенник купил у 5-летнего ребенка дорогой телефон за тысячу тенге, передает Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт МВД РК.

"В полицию Туркестана поступило заявление от местного жителя. Со слов потерпевшего, к нему домой пришел неизвестный мужчина, который дал 5-летнему внуку тысячу тенге и обманом похитил у ребенка сотовый телефон. Сумма ущерба, нанесенного жителю областного центра, составила около 150 тысяч тенге", – говорится в сообщении. 

Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по статье 190 УК РК "Мошенничество".

"В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские УП города Туркестан в течение нескольких часов задержали подозреваемого, которым оказался житель Кызылординской области. Изъятый в качестве вещественного доказательства сотовый телефон вернули законному владельцу", – дополнили в пресс-службе. 

Как стало известно, подозреваемого разыскивали в соседней области за совершение четырех квартирных краж.

Материалы досудебного расследования с обвинительным актом направлены в суд.

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