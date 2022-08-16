«Туркестанский альбом»

Книга Тынышбека Дайрабая «Туркестан» стала национальным достоянием для ценностного восприятия мира и обрела историческую ценность.

Сакральный край – ТүркІстан

Түркістан. Благодатный, сак­ральный регион, созидательно воспринимаемый казахстанцами! Неиссякаемый источник тысячелетней истории. Здесь восстанавливается по крупицам прошлое тюркского народа словно расколотый на тысячи осколков кувшин или здание, разрушенное до основания, где и фундамент, и стены, и купола лежат в руинах вековых данностей. И, казалось бы, нет, невозможно воссоздать явь тысячелетий, канувших в Лету... Вместе с тем исторической летописи, устоявшейся на весах забвений, необходимо придать величайшую ценность. Но для этого нужно поработать. Особую важность регион представляет на современном этапе развития казахстанского общества. Еще большую актуальность приобретает в эпоху глобальных вывозов современности.

Согласно исследованиям, корень слова «түрік» имеет глубоко историческое происхождение («төр» – почетное место, «тұр» – встать, обосновать, «түр» – вид, «тір» – живой и др.). Официальный термин «түркі» – в научный мир введен в 50-х годах ХХ века (фактически – условное обобщающее название тюркских этносов).

Какими бы доказательствами ни окружали нас различные мнения, Түркістан близок не только нам, казахстанцам, но и всему ареалу народов Туран. Согласно актуальным воззрениям Магжана Жумабаева, Түркістан в философском созерцании – врата двух миров (тленного и вечного), в историческом времени – это ворота древнего и нового и фактически – золотая колыбель тюркского народа, символический ключ от Самарканда и Бухары, городов, снискавших былую славу и величие как некогда Лондон и Париж, Ленин­град и Москва.

Туркестан во все времена был наделен особым статусом. Исстари и сейчас– символ свободы духа тюркского народа. Кто-то скажет, что сегодняшняя сияющая для всего тюрского мира жизнь и культура Түркістана – это уже далеко даже не Шымкент (а ведь совсем в недалеком прошлом он, Туркестан, приравнивался к периферийному городку!).

Есть такая поговорка у казахов: «Су сүзілмейді, сүйек үзілмейді» (буквально – вода не фильтруется, кость не рвется), в переносном смысле означающая: вода остается водой, просачиваясь через любые препятствия, данность народа, наделенного глубокими историческими корнями на своей земле, никогда не прервется.

Түркістан, город первооткрывателей, первопроходцев насыщающий морально и духовно, облагораживающий физически, благосклонный, выстраданный, выстоявший на перипетии судеб народов, вобравший в себя разноликое соцветие религий, традиций, обычаев, продолжает оставаться остовом, устремленным к четырем сторонам света. Поэтому во все времена Түркістан являлся и будет являться огнем притяжения, верой в неиссякаемое, вечное, благодатное. Преклонение пред столицей, родником тюркского мира – вот что такое Түркістан.

Удивительная находка как доказательный факт

16 лет назад, увидев в столичном магазине «Абай» альбом «Түркістан. Туркестан. Turkestan: 1866–1872», известного журналис­та-исследователя, архивариуса Тынышбека Дайрабая, несказанно обрадовался удивительной находке.

Труд опубликован издательством «Елорда». Полиграфическое исполнение оставляло желать лучшего. Вместе с тем было поразительным то, что фотографии, описывающие историю Туркестанского региона, традиции, промысел, археологию ̶ сохранились. И дело было не в размере и качестве фотографий (первый тираж издан в 28 печатных лис­тов), поражает само наполнение, смысл бесценного труда. Увлекающийся с детства этнографией и историей автор подошел к делу глубоко, скрупулезно, со всей ответственностью. Подписи к изображениям взяты из альбома, где каждая фотография имеет соответствующую надпись на трех языках: казахском, русском, английском. Некоторые подробности опускаются.

Спустя 15 лет, исходя из небывалого спроса и интереса к истории, в честь определения Туркестанской области альбом был впоследствии переиздан. Исследователь изрядно потрудился, увеличив объем практически в два раза, усилив качество иллюстративных фото, насытив цветом, дополнив содержанием. Так автор, сам того не сознавая, способствовал существенному повышению уровня национального архивоведения, поисковедческой культуры. Документальный сборник, обретший историчес­кую ценность, был напечатан впоследствии издательством «Азия арна» в рамках госзаказа.

Источник фундаментальной ценности

И первое и второе издание имеет вводную и пояснительную части на трех языках: казахском, русском, английском. Основательно обработаные фотографии во втором издании свидетельствуют о рутинной работе, осознания ценности изображений как доказательной документалистики.

Каждое изображение – наглядная картина целостной исторической панорамы. К примеру, в «Керуеннің қоналқыға тоқтауы» четко прослеживаются профес­сиональные и социальные особенности, идет описание местного ландшафта, самой природы.

В «Түркістан аймағын мекендейтін халықтар» – мужчины, женщины, дети кыпчакского происхождения (согласно антропологическим данным), отображены их одеяния. Фотография под названием «Вид казахской юрты изнутри» несет характеристику бытовых предметов зажиточной семьи, четко видны очертания лиц, богатые одежды дочерей.

Туркестан – регион, где проживает не один десяток этносов. Современные братья узбеки, носители схожего нашего с вами языка, религии, в давние времена носили этноним «сарт». У казахов закрепилось издавна: «Өзбек – өз ағам, сарт – садағам» («Узбек – брат мой, сарт – милость моя» (по хадису: «Милость избавляет от грехов, как вода гасит огонь»). Фотографии несут в себе и самобытную значимость кыргызских традиций, схожих с казахскими. Глядя на удивительные источники, изумляешься тому, что мы фактически не знаем и десятой доли жизни наших соплеменников.

Работы «Нищенствующие по улицам», «Община «Каландар», «Суд биев», «Ряды чайханы», «Сайли Сали Нау», «Кальянщики», «Михтеры», «Мелкая торговля» (продавцы повседневной одежды, домашней утвари, как например: такии, ичигов, домашней утвари, инструментов ремесла, юрт и т.д.) открывают мир быта, в котором философия взаимоотношений наших предков представлена посредством будничных дней, наполненных лишениями, страданиями, попыткой налаживания торговых, дипломатических связей.

Облик, одеяния, занятия, бытовые предметы, традиции казахов, кыргызов, узбеков, чолак «наполовину» казахов, сартов, хивинцев, индусов, каратегинов, ягнаубцев, персов, цыган, арабов, евреев, афганцев, таджиков, некогда населявших Туркестанский регион – исторический перекресток религий, различных духовных исповеданий, дадут глубинные познания каждому, кто попытается соприкоснуться к величайшему труду. Изображения представителей этих этносов, являющихся не просто хранителями истории, доказательно подтверждают мировую цивилизационную значимость сакрального тюркского региона.

Сплотиться научному кругу, открыв миру источник познаний

Памятники архитектуры Туркестанского региона: гробница Ходжи Ахмеда Яссауи, мазар шейха Маслахатдина, город Пскент-Косбулак, могила Мурзы Рабата в Бетпакдале, минарет Саурана, развалины могил святого Коркыта, мавзолеи Карахана, Рабии Султан-Бегим, гробница святого Кусама ибн Аббаса, медресе султана Муратбека, Улугбека, Тилля-кари, медресе Кокелташ, выстроенный в г. Т ашкенте Барак-ханом, мечети Коккумбез, Коджи Ахрара, мавзолей Аксарай, цитатели городов Токмак, Шымкент, Пишпек, Аулие-Ата, Пенжикент, Уратобе, ворота Джизак и мн. др. (чьи изображения стали бесценными источниками) навсегда внесли лепту в летопись историко-культурного наследия тюркской мировой цивилизации.

Растерянность на начальном этапе исследовательских работ от изобилия богатейших изобразительных источников немногим позже перешла в осознание того, что эти труды можно отнести к картинам из акварели, причис­лить к уникальным чертежам. К примеру, памятники Самарканда, гробница Шахи-Зинда, мавзолей Амира Тимура могут дать пищу для размышления, сподвигнуть к научным исследованиям специалистов, а кого оставят равнодушными «План сражений под Узун-Агачем» с указанием дня, месяца, масштабности, карты сражений между Кокандским ханством и царской Россией, «Блокада и штурм укрепленного города Ташкента» (с указанием времени)?

Ученые – историки, архитекторы Казахстана, Узбекистана, России (Фонд востоковедения) смогли бы при помощи современных цифровых методов обратить внимание мировых научно-исследовательских центров, университетов на неисчислимую ценность этих трудов, тем самым дав им «второе дыхание» путем введения в научный оборот, образовательные программы.

Кто стоял у истоков труда?

Исторически так сложилось, и это надо признать: «Туркестанский альбом» разработан и издан благодаря первому генерал-губернатору региона Константину фон Кауфману. Работы по его созданию выполнили востоковед, исламовед Александр Куни, военный инженер Николай Богаевский.

Уникальность альбома заключается в том, что в него вошли 1 200 фото, архитектурные планы, карты, акварельные картины. Только в отдельном разделе под названием «Этнографическая часть» размещена 491 картина (!). На археологическую и этнографическую части отведено по два тома, по одному – на промышленную и историческую части. В целом же уникальный труд, представляющий непревзойденную ценность, состоит из четырех частей, шести томов.

Технология печати 70-х годов ХІХ века была настолько развита, что стало возможным публиковать и издавать сразу столько изображений. Основные исторические экземпляры хранятся в Национальной библиотеке Узбекистана, Российской нацио­нальной библиотеке (бывшая Ленинская библиотека). Библио­тека Конгресса США приобрела один экземпляр этого богатого наследия в 1934 году. Часть томов данного альбома дошла и до Франции.

Тынышбек Дайрабай, осознающий историческую ценность этого труда еще в 80-х годах, планировал раздобыть копию. Его мечта стала реальностью в годы обретения Казахстаном независимости. В этом ему помог­ли сотрудники Национального архива и библиотеки Кульжахан Абугалиева, Роза Бердыгалиева, Жолдыбике Кариева, Раиса Бурумжарова и известный писатель, возродивший газету «Түркістан», Калтай Мухамеджанов.

Средствами для изготовления копии альбома, хранящемся в Национальной библиотеке Санкт-Петербурга, помог меценат, экс-депутат Исахан Алимжанов. Личности (в их числе те, кого уже нет рядом с нами), зажегшие погасший факел, не должны быть забытыми.

Из официальных источников следует, что темы и направления фотографий координировали А.Л. Кун и П.В. Богаевский, авторами бесценных шедевров – фото­графий являются Н. Нехорошев, П. Пироев, Г. Кривцов (последние оба – военные). Изображения акварелью особенных образов представлены Л.А. Шостаком. Альбом, полностью сформированный в Ташкенте в мастерской фотографа Н. Нехорошева, прошел петербургскую цензуру в конце 1872 года и был издан всего в шести экземплярах в Мордуховском издательстве № 1.

«Туркестанский альбом» – величайшее наследие тюркского мира.

Царская Россия в ХІХ активно принимается за геополитические игры, «осваивая» регионы, привлекая к этому масштабному делу Императорское географическое общество, которое издает под своей эгидой «Фотографический сборник церковных древностей и типов славян» П. Пятницкого, пятитомник «Амур, Восточная Сибирь, Западная Сибирь и Урал», трехтомник «Регион Амури Уссури» В. Ланина, Collection de types des Peuples de Russie, Roumanie et Bulgarie Ж. Рауля, «Виды и типы Хивинского ханства» Г. Кривцова, «Альбом видов Западной Сибири» Л. Полторацкой, «Виды Северо-Западной Монголии» А. Андриа­нова и многое другое. Значительное количество этих трудов, в числе их находился «Туркестан» занимали призовые места на Международной гео­графической выставке в Париже.

Сегодня этот монументальный труд, вторую жизнь которому подарил скромный архивариус Тынышбек Дайрабай представляет бесценное наследие тюркского мира, всего казахского народа.

В масштабных и детальных работах допущены технические недостатки, но это не портит целостную картину восприятия работы. Вместе с тем пересмотр некоторых деталей усилит ценность исторического альбома. К примеру, в оригинале надпись под фото стоит на английском и русском языках, в казахском варианте в некоторых местах допус­каются смысловые искажения. Восстановить стиль казахского языка тех времен – это наш долг.

Кроме того, фотографии из оригинального шеститомного источника вошли далеко не все. В казахстанском варианте это лишь одна четвертая часть. С научной точки зрения и с точки зрения бесценного источника исторической информации, беспрекословному изданию должны подлежать абсолютно все изображения.

Предлагаемые варианты источников финансирования можно будет найти в качестве особого проекта Ассамблеи народа Казахстана или Культурного проекта обновленного города Туркестана (к сведению: при финансовой поддержке «ҚазМұнайГаз» в 2005 году вышел познавательно-исторический сборник «А. Л. Кун. Түркістан альбомы: 1871–1972. Таңдаулы фотосуреттер» на казахском, английском, русском языках. Но, к сожалению, и его весьма затруднительно найти в казахстанских библиотеках (вероятно, в свое время его презентовали зарубежным гостям). Данные об авторах: «научный редактор сборника – А. Бисенбаев, составители – А. Мухамеджанов, А. Сабитов, координатор проекта – А. Абулхаиров».

Издание скопировано из оригинального альбома, которое находится в Республике Узбеки­стан в Национальной библиотеке имени А. Навои.

С технической точки зрения, качество картин блеклое и слабое. Возможно, узбекская версия альбома не хранилась по всем правилам. Особенность этого издания как источника этнографической ценности в том, что здесь приведены отрывки из исследований А. Левшина, И. Андреева, Ф. Ратцеля. Вариант, изданный ОО «Берел», дополняет познания читателей об историческом наследии тюркского народа.

Придать «второе дыхание», или Зачем нужна популяризация «Туркестанского альбома»

Можно сказать, что этот ценный исторический труд должен быть в каждом доме, но более верным будет то, если сборник станет исследовательским источником для историков, этнографов, литературоведов, да и специалистов других областей культуры и искусства. Это – первое.

Второе. Мы живем в век информационных технологий и инноваций, поэтому должны дать бесценному наследию второе дыхание методом оцифрования, перевода его на электронные ресурсы. Наполнить содержанием природных соцветий жизни, конкретизировать детали, высветить значимость лиц, придать особенность национальному колориту, заострить внимание на самобытном жизненном укладе.

Третье. Современная молодежь животрепещуще относится к своим истокам. В годы независимости нашей страны разработаны и внедрены немалые проекты, нацеленные на возрож­дение пат­риотизма, усиление духовных, моральных устоев казахстанского общества. Молодежь задействована в этих программах, сама становится инициатором многих идей. В этом случае идея возрождения «Туркестанского альбома», с наибольшей достоверностью приближенного к оригиналу, была бы еще одним созидательным шагом в деле усиления национального патриотизма, в первую очередь среди молодежи.

А сколько мы найдем сподвижников, если, к примеру, скромный архивариус Тынышбек Дайрабай, настоящий патриот Казахстана, начнет популяризировать исторические корни тюрского народа передвижной выставкой под названием «Из коллекции Туркестанского альбома», начиная с Казахской национальной академии искусств им. Т. Жургенова и Архитектурно-строительной академии (ныне Международная образовательная корпорация) и т. д.!

Думаю, не нужно более приводить доводов. Остается поддержать эту идею. И что немаловажно – руководители вузов должны понять и принять необходимость идеологемы: важно увидеть.

Меняющаяся геополитика мира способствует скорейшей выработке стратегически важных инструментов, работающих на долгосрочные перспективы, направленные на укрепление внутренней политики, принципиально новых позиций Нового Казахстана.

Визуальное восприятие целостности картины созидания сакрального тюркского мира, тысячелетиями крепившего свою историческую данность, воспримется как мерило духовных ценностей, где государственные устои непоколебимы: за ним стоит стоит признанный мировой цивилизацией тюркский народ, с его уникальным ареалом происхождения, мест обитания, гео­графией, где перекрестком его путей был благодатный, изу­мительный край – Түркістан. Путь к нему проложен.