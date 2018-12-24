​Туркестанский размах

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Любовь Доброта, Туркестан

Туркестан постепенно превращается в большую строительную площадку. Первым делом столичная делегация ознакомилась с ходом работ в административно-деловом центре города, под который отведено 270 га. Здесь началось возведение здания областного акимата, Дома управлений и департаментов, 5-звездочной гостиницы, а также большого жилого массива.

Сдача в эксплуатацию 11 пятиэтажек планируется уже в апреле следующего года, остальные дома сдадут осенью. Полторы тысячи квартир заселят горожане, имеющие право на льготы и стоящие в очереди на жилье, госслужащие и сотрудники бюджетных учреждений. Строительство всех много­этажек ведется в рамках программы «7–20–25».

Аким Туркестанской области Жансеит Туймебаев рассказал Аскару Мамину, что в соседнем микрорайоне в следующем году начнется строительство 88 многоэтажных домов на 2 756 квартир, для владельцев создадут все необходимые условия для комфортного проживания.

Состоявшийся накануне ввод в экс­плуатацию компрессорной станции «Туркестан» позволил увеличить пропускную способность газопровода Бейнеу – Бозой – Шымкент, от которого топливо получает и самый молодой в стране областной центр. Так что в ближайшие дни природный газ получат сразу 20 тыс. абонентов. Тем самым уровень охвата Туркестана газоснабжением возрастет более чем в 2 раза.

Не обойдется без новостроек и старая часть древнего города. Члены рабочей группы ознакомились с эскизом исторических архитектурных проектов, которые возведут вблизи мавзолея Ходжи Ахмета Яссауи. На территории вокруг музея-заповедника «Азрет Султан» площадью в 98 га предполагается создать духовно-культурный центр. На городище Культобе, расположенном в непосредственной близости к мавзолею, появится музей под открытым небом.

Жемчужину средневековой архитектуры – мавзолей Ходжи Ахмета Яссауи – тоже ждет реконструкция, проект проведения которой согласован с ЮНЕСКО. Детальный план преобразования Туркестана и ход выполнения поручений Главы государства рассмотрен на совещании по развитию областного центра. Открывая встречу, Аскар Мамин выразил надежду, что все проекты будут своевременно реализованы.

Участникам совещания представили проекты строительства музея «Ұлы дала», Туристического центра, Восточной бани, Амфитеатра, Музея Ходжи Ахмета Яссауи, Дворца школьников, Областной научно-универсальной библиотеки, Медиацентра, площади «Астана» и Центрального стадиона. К их возведению уже подключаются представители национальных компаний и предприниматели.

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