Туркменистан готовится к конституционной реформе

Меджлису (парламенту) Туркменистана предписано обеспечить всенародное обсуждение проекта новой Конституции. Об этом говорится в постановлении президента Гурбангулы Бердымухамедова, возглавляющего комиссию по совершенствованию Основного закона страны, сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на Trend.az
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В среду местные СМИ опубликовали выступление главы государства на очередном заседании комиссии по совершенствованию Конституции страны. В частности, глава государства обратил внимание на то, что в международных отношениях Туркменистан проводит политику позитивного нейтралитета, который был дважды признан резолюциями Генассамблеи ООН.
"Туркменистан является единственной в мире страной, отразившей эту резолюцию в своем Основном законе. Поэтому мы намерены придать особую значимость этим историческим резолюциям, более четко отразив в Конституции статус постоянного нейтралитета нашей страны", – сказал Бердымухамедов.
По его словам, будет правильным зафиксировать в статье второй Конституции, что Туркменистан обладает статусом постоянного нейтралитета.
Также отмечается, что Туркменистан, являясь участником основных конвенций по правам и свободам человека, активно имплементирует нормы этих международных договоров в свое национальное законодательство.
"В этом проекте должно быть четко зафиксировано, что каждый человек имеет право на защиту своей чести и достоинства, что никакие обстоятельства не являются основанием для унижения достоинства личности", – сказал президент.
По его словам, поступили предложения и о внесении в усовершенствованную Конституцию норм о признании в стране плюрализма политических взглядов и многопартийного общества.
Кроме того, президент Туркменистана предложил внести в Основной закон положения, предусматривающие, что в случае если глава государства не сможет исполнять свои обязанности, то до избрания президента его полномочия переходят к председателю Меджлиса.