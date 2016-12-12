Турникетов "Оңай" стало больше в метро Алматы

Технологии
1673
Ксения Воронина
Оператор системы электронного билетирования "Оңай" увеличил количество турникетов для пользователей транспортными картами до 38 штук, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу оператора.

Напомним, при внедрении системы терминалом "Оңай" был оборудован один из турникетов каждой станции метрополитена. Теперь почти половина турникетов на каждой станции доступна для оплаты транспортными картами.

Также отметим, что пенсионеры, студенты, школьники, многодетные матери, имеющие не менее 4 детей до 18 лет, инвалиды 1, 2-й групп, дети-инвалиды до 18 лет, участники и инвалиды Великой Отечественной войны и лица, приравненные к ним, смогли пользоваться льготами на проезд по соответствующим льготным транспортным картам "Оңай" не только в наземном городском общественном транспорте, но и в подземном.

Кроме того, учащиеся общеобразовательных школ старше 15 лет, учащиеся технического и профессионального образования, студенты вузов очной формы обучения в Алматы, пенсионеры по возрасту могут пользоваться в метро соответствующими проездными.

Популярное

Все
Труп мужчины нашли рядом с трассой в Шымкенте
Алихан Смаилов провел совещание по вопросам развития Шымкента
В Шымкенте за получение взяток задержаны работники Комитета лесного хозяйства и животного мира
Неизвестный вирус сразил коров в Актюбинской области
В Шымкенте за получение взятки задержан работник отдела образования
Скончался известный казахстанский композитор Арман Дуйсенов
Ерке Есмахан и Raim поженились по исламскому обряду
Десятки тонн овощей, выращиваемых в теплицах, замерзли в Шымкенте и Туркестанской области
Школьника убили в Алматы
Парень и девушка погибли в Шымкенте
Токаев прибыл в Костанайскую область с рабочим визитом
Новый вид мошенничества придумал житель Шымкента и успешно опробовал его на таксистах
ЦИК РК: Семь партий допущены к выборам депутатов Мажилиса Парламента
Коммунальщики Алматинской области жгут старые автомобильные покрышки, чтобы отогреть перемерзший водопровод
Легализация иностранных автомобилей стартовала в Казахстане
Токаев высказался о коммунальной проблеме страны
Предприниматель Алматинской области перевел лжесотруднику Антикора 1 миллион тенге
Подъездные железнодорожные пути переходят в госсобственность Казахстана
На КПП "Кордае" КНБ пресек попытку провоза крупной партии ювелирных изделий
Казахстан завоевал шестую медаль зимней Универсиады-2023
В трагические дни января 2022 года Талдыкорган облетела тяжелая весть: совершено нападение на СИЗО
В Костанае ребенок умер после введенного ему наркоза
Президент запустил производство автомобилей Kia
В Костанае мужчина сжег себя в подъезде жилого дома
Поздравление Главы государства Касым-Жомарта Токаева с Новым годом
Неподалеку от Семея есть место, которое уже на протяжении трехсот лет привлекает людей
Какая погода ожидается в Казахстане в январе
Новые подробности в деле об убийстве 4-летнего ребенка в Актобе
Казахстан и Узбекистан подписали Дорожную карту на 37 инвестиционных и торговых проектов
Токаев подписал поправки в конституционные законы
Даурен Косанов назначен главнокомандующим Силами воздушной обороны ВС РК
Ключевые организаторы январских беспорядков установлены – генпрокурор
Институт банкротства физических лиц ввели в Казахстане
Назначен новый министр культуры и спорта Казахстана
Стали известны имена обладателей госстипендии в области культуры
Токаев сменил министра просвещения Казахстана
"Трое детей убили себя из-за игры в TikTok" – на рассылку ответили в МВД
Подросток из Хромтау скончался при странных обстоятельствах в лагере в Боровом
Многие знаменитости, чья слава перешагнула рубежи республики, утверждают: чтобы овладеть языком, в том числе и казахским, достаточно читать хорошие книги
Компании, управляющие жилыми многоквартирными домами, должны быть сертифицированы
Азамат Ескараев возглавил Министерство юстиции Казахстана
Девочку-подростка жестоко избили сверстницы в Талдыкоргане – комментарии полиции и акимата
Нурсултан Назарбаев перенес операцию на сердце
Айдар Жарылганов возглавил отдел в администрации президента Казахстана

Читайте также

Технологии , Гаджеты , Цифровизация
Когда у казахстанцев будет связь 5G
Технологии , Цифровизация
Интернет "не успевает" за темпами строительства в Астане – …
Технологии , Спорт
Команда казахстанца совершила мегарывок на 53 строчки в мир…
Транспорт , Технологии , Цифровизация
Камеры "Сергек" запустили еще в одном городе Казахстана

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]