Турникетов "Оңай" стало больше в метро Алматы

Оператор системы электронного билетирования "Оңай" увеличил количество турникетов для пользователей транспортными картами до 38 штук, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу оператора.
Напомним, при внедрении системы терминалом "Оңай" был оборудован один из турникетов каждой станции метрополитена. Теперь почти половина турникетов на каждой станции доступна для оплаты транспортными картами.
Также отметим, что пенсионеры, студенты, школьники, многодетные матери, имеющие не менее 4 детей до 18 лет, инвалиды 1, 2-й групп, дети-инвалиды до 18 лет, участники и инвалиды Великой Отечественной войны и лица, приравненные к ним, смогли пользоваться льготами на проезд по соответствующим льготным транспортным картам "Оңай" не только в наземном городском общественном транспорте, но и в подземном.
Кроме того, учащиеся общеобразовательных школ старше 15 лет, учащиеся технического и профессионального образования, студенты вузов очной формы обучения в Алматы, пенсионеры по возрасту могут пользоваться в метро соответствующими проездными.