Турнир больших надежд Политика 391 Татьяна БРЕДИХИНА, Аскар БЕЙСЕНБАЕВ

Организаторами знакового события, посвященного 25-летию Независимости Казахстана, выступили Комитет по делам спорта и физической культуры Министерства культуры и спорта РК, АО «Республиканская газета «Казахстанская правда», РГКП «Дирекция штатных национальных команд и спортивного резерва», РГКП «Центр олимпийской подготовки по велосипедному спорту», РОО «Казахстанская федерация велосипедного спорта».



В открытии республиканских соревнований принимали участие почетные гости – легендарные велогонщики, чьи имена вписаны в историю казахстанского велоспорта, ветераны, организаторы спорта и казправдинцы.



Ребят напутствовали олимпийский чемпион Лондона Александр Винокуров, чемпион мира в гонках на треке Марат Сатыбалдиев, заслуженные деятели спорта РК Анатолий Степаненко и Валентина Кузнецова, государственный тренер РК по велосипедному спорту Жетес Сулейменов, директор Центра олимпийской подготовки по велосипедному спорту Бауржан Мукашев, заместитель председателя правления – главный редактор АО «РГ «Казахстанская правда» Татьяна Костина, генеральный секретарь казахстанской Федерации велосипедного спорта Тулпар Мансуров.



Семьдесят воспитанников отделений детско-юношеских спортивных школ, специализированных ДЮСШ олимпийского резерва и клубов из всех регионов страны прошли парадным маршем по арене велодрома «Сарыарка». Приветствуя их, председатель правления АО «Республиканская газета «Казахстанская правда» Александр Тараков сказал:



– Турнир проходит в год Игр четырехлетия, а значит, медали будут с олимпийским отливом. К тому же благодаря Александру Винокурову велоспорт стал для казахстанцев золотоносным видом. Вдвойне символично то, что соревнования посвящены 25-летию Независимости, это придаст наградам особую весомость.



Прославленный велогонщик Александр Винокуров пожелал ребятам хороших скоростей, побед, удачи и успехов в учебе. Многие из них впервые приняли участие в соревнованиях на трековом полотне велодрома.



С интересом слушали ребята выступление участницы чемпионата мира в Монреале в 1974 году, призера чемпионатов Союза, 72-кратной чемпионки и призера соревнований по велосипедному спорту в Казахстане Валентины Кузнецовой. Она и сегодня в отличной спортивной форме. Совсем недавно Валентина Васильевна стала чемпионкой прошедших в Астане соревнований по маунтинбайку среди ветеранов. Это ли не пример целеустремленности, мужества и силы духа!



Участник Олимпийских игр 1972 года в Мюнхене, многократный чемпион Союза, бронзовый призер чемпионата мира Анатолий Степаненко поздравил присутствовавших с большим событием – первым турниром на призы самой читаемой газеты – «Казахстанской правды». Ее слово, подчеркнул он, весомо и действенно.



Присутствие легенд велоспорта придало сил ребятам. Мы стали свидетелями того, с каким азартом они нарезали круг за кругом на полотне спортивной арены. В награду за стремление к лидерству и умение побеждать чемпионы всех видов соревнований получили буклет с автографом кумира – Александра Винокурова. Спортивная реликвия – майка от олимпийского чемпиона – досталась Александру Таракову, внимательно следившему за ходом соревнований.



Судейской коллегией и тренерским советом с участием чемпиона мира Марата Сатыбалдиева были определены номинации, учрежденные «Казахстанской правдой». Специальный приз «Олимпийская надежда» вручен Любови Репп (Астана). «Конечно же, я хочу стать чемпионкой мира и Олимпийских игр, а этот турнир дал мне большой опыт», – поделилась впечатлением подающая надежды юная спортсменка.



По единодушному мнению авторитетного жюри номинацию «За волю к победе» заслужил юный спортсмен Егор Житниковский (Астана). А Виктор Юрайтис (Алматинская область) был отмечен в номинации «Тренер команды победителя соревнований».



По итогам трех дней состязаний в групповой гонке на 48 кругов с 8 промежуточными финишами «золото» среди юношей завоевал Болат Ниязов, «серебро» – Виктор Голов, «бронзу» – Андрей Чугай. У младших юношей в этом виде первым был Бауыржан Жаппарулы, вторым – Владислав Эйхорн, третьим – Арланбек Жаилганов.



Девушки же преодолели 36 кругов с 6 промежуточными финишами. Лучший результат показала Светлана Пащенко, затем финишировали Дана Ахметова и Анастасия Шаповалова. У младших девушек места распределились в следующем порядке: Акпеил Осим, Дарья Тюлькина, Кристина Стужук.



В групповой гонке скретч на 40 кругов среди юношей победителем стал Дмитрий Шевцов, за ним расположились Болат Ниязов и Нуржан Хатпин. У младших юношей первым пересек финишную черту Бауыржан Жаппарулы, вторым был Владислав Эйхорн, третьим – Андрей Бетц.



У девушек, состязавшихся в групповой гонке на 30 кругов, места распределились так: «золото» завоевала Анастасия Шаповалова, «серебро» – Анель Айзахметова, «бронзу» – Айнур Аблайханова. Среди младших девушек лидировала Кристина Стужук, за ней расположились Дарья Тюлькина и Любовь Репп.



В групповой гонке с выбыванием у юношей победил Андрей Чугай, вторым был Болат Ниязов, третьим – Нуржан Хатпин. У младших юношей первые три места распределили между собой Владислав Эйхорн, Бауыржан Жаппарулы и Амир Багданов.



У девушек в групповой гонке с выбыванием первое место заняла Светлана Пащенко, а на втором и третьем местах расположились Айжан Сактаганова и Анель Айзахметова. Среди девушек 13–14 лет победительницей стала Бота Батырбекова, «серебро» – у Акпеил Осим, а «бронза» – у Кристины Стужук.



В командном зачете первое место завоевала ОСДЮСШОР им. А. Кивилева (Талдыкорган) – шесть золотых, одна серебряная и четыре бронзовые награды. Второе место – у СРШИКОР им. К. Мунайтпасова (Астана): три «золота», «серебро» и «бронза», на третьей позиции – ОСДЮСШОР № 6 (Астана), в копилке у которой «золото», четыре «серебра» и «бронза».



– Соревнования прошли очень интересно. Было видно, что ребята подготовились. Впервые в истории турнир проходил под эгидой главной газеты страны – «Казахстанской правды». В последние годы идет большой наплыв ребят, желающих заниматься на треке. Уже появились и результаты в этом виде – у нас есть чемпионы и рекордсмены Азии, а участник недавно прошедших Олимпийских игр в Рио Артем Захаров стал десятым в омниуме, при этом он хорошо выступал и на кубках мира. Мы очень надеемся, что в будущем у нас будут чемпионы планеты и Олимпиад, – поделился впечатлениями прославленный ветеран спорта Марат Сатыбалдиев.



Для юных участников соревнований важны примеры мужества, смелости, благородства. Вот уже 19 лет Марат Куанбаевич Сатыбалдиев выставляет призы на юниорскую пятидневную велогонку, которая проходит на его родине – в Кызылорде.



– Республиканский велотрек сегодня – один из самых посещаемых спортивных комплексов страны. В нынешнем году нас всех ждет насыщенная программа. В ближайшее время здесь пройдет национальный чемпионат страны по велоспорту. Сегодняшние соревнования показали: у нас есть способная и талантливая молодежь, а значит, есть надежда на то, что на крупнейших международных стартах планеты будет подниматься наш флаг и звучать гимн Казахстана. Большое спасибо «Казахстанской правде» за пропаганду здорового образа жизни и велоспорта. Газета сделала замечательный подарок ребятам. Можно сказать, что праздник удался! – резюмировал директор Центра олимпийской подготовки по велосипедному спорту Бауржан Мукашев.



Неоценимую помощь в организации соревнований казправдинцам оказал государственный тренер по велосипедному спорту Жетес Сулейменов. Слаженно, четко и оперативно работала судейская коллегия во главе с судьей международной категории по велосипедному спорту Светланой Сколозубовой. Под сводами трека дебютировал студенческий коллектив спортивной анимации «Элит», которым руководит Бахтияр Мукатаев.



Над художественным оформлением спортивного мероприятия немало потрудились и наши дизайнеры: Роман Оболенский, Наталья Ляликова, Павел Цедилин, Алия Заркешева.



Директор ТОО «Жасыл Орда» Али Абай Марамулы помог нам в изготовлении печатной продукции. Кстати, те, кто интересуется велоспортом, обязательно оставят себе на память программу соревнований. В ней, помимо графика мероприятий, размещена информация о важных вехах истории велоспорта и обо всех казахстанских велосипедистах-участниках Олимпийских игр.



В эти дни мы стали свидетелями уникального зрелища. Было разыграно 12 комплектов медалей, за которые отчаянно боролись ребята. 36 участников соревнований поднялись на почетный подиум, получив в награду не только медали, дипломы, призы и книги, но и годовую подписку на газету «Казахстанская правда».



Уверены в том, что будущие старты с их участием принесут новые победы и приумножат славу казахстанского велоспорта.

