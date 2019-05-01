​Турнир для юных программистов

Элина Зироян, Актау

В Мангистауской области функ­ционирует 20 ІТ-классов, где 2 463 школьника обучаются информатике и занимаются робототехникой. Сегодня кабинеты используются для дополнительных занятий, где школьников обучают аналитическому и инженерному мышлению в рамках курса длиной в несколько месяцев. С помощью программы Scratch учащиеся разрабатывают мультфильмы и игры, дети старшего возраста учатся создавать веб-сайты посредством возможностей программы Python.

В рамках проекта «Бесплатные уроки IT для школьников» партийцы, в соответствии с сетевым графиком, в 2019 году в регионе планируют открыть 50 IT-классов. В школе-лицее № 7 им. Н. Марабае­ва при поддержке партии «Nur Otan» IT-класс распахнул свои двери перед учащимися в июле прошлого года. В течение лета ребята с удовольствием занимались под руководством учителя информатики. Как сообщила директор школы-лицея Гулден Иманга­лиева, в учебное время здесь также проходят занятия для всех, кто желает обучиться робототехнике, информационному моделированию, информатике на английском языке, проводятся различные внеклассные мероприятия.

– Педагогические технологии регулярно совершенствуются, – отмечает Гулден Имангалиева. – Мультимедийные и интерактивные модели, в свою очередь, поднимают процесс обучения на качественно новый уровень. Нельзя сбрасывать со счетов и психологический фактор: современному ребенку намного интереснее воспринимать информацию посредством инновационных технологий, которые сегодня успешно заменяют устаревшие схемы и таблицы.

Недавно среди лицеистов 7-х классов был проведен турнир «Ханойская башня», в ходе которого школьники соревновались в решении задач на программирование. Как отмечают специалис­ты, головоломка о «ханойских башнях» – одна из первых задач, которые предлагаются начинающим программистам, в основном чтобы проиллюстрировать концепцию рекурсивных решений.

– Головоломки уникальны тем, что тренируют память на цифры и увеличивают математические способности. Когда дети размышляют над головоломкой, подбирают варианты решений, активизируют логические мыс­лительные процессы, увеличиваются мыслительные возможности, – рассказывает учитель информатики школы-лицея № 7 им. Н. Марабаева Лариса Парфенова. – Разгадывание головоломок весьма актуально в современном мире, ведь в процессе работы над ними развиваются смекалка и умение мыслить неординарно.

Турнир для юных программис­тов состоял из двух этапов: теоретический, где учащиеся продемонстрировали теоретические знания, и практический, в ходе которого нужно было собрать «Ханойскую башню» за минимальное время. В состав жюри вошли ученики 11–10-х классов – неоднократные призеры городских и областных олимпиад по информатике. Не подкачали и участники. В теоретическом туре все команды набрали 10 баллов из 10, в практическом туре играю­чи справились с размещением пирамиды из 7 колец.

В результате упорной борьбы учащиеся 7 «А» и 7 «В» разделили первое место, а ученики 7 «Б» и 7 «Г» – второе. Лучший результат в личном первенстве показал Павел Зайцев. Абсолютным лидером турнира названа Юлия Попкова, продемонстрировавшая алгоритм сборки пирамиды из 9 колец. Как отметила Лариса Михайловна, такой результат под силу даже не каж­дому взрослому.

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