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Турнир неравнодушных
Юлия Миленькая

Турнир неравнодушных

В Казахском национальном университете им. аль-Фараби состоялся дебатный турнир «Новый Казахстан – Вторая республика», организованный интеллектуальным дебатным клубом «Алтын сапа».

В турнире участвовали около ста студентов разных вузов Алматы, они представляли в том числе интеллектуальный дис­куссионный клуб «Атамекен» Казахского национального педагогического университета им. Абая, клуб дебатов «Энерго» Алматинского университета энергетики и связи им. Г. Дау­кеева, клуб дебатов «Союз нас­тоящих лидеров» Казахского национального женского педагогического университета. В мероприятии также принимали участие проректор по социальному развитию КазНУ им. аль-Фараби Нуржан Айдосов, члены Комитета молодежных организаций и победители республиканских дебатных турниров.

В основе состязания – изучение взглядов молодежи на конституционные изменения в связи с предстоящим референдумом, их разъяснение. По выступлениям студентов можно было заметить, что сегодня наблюдается заметный рост интереса молодежи к вопросам государственного управления, их неравнодушие к происходящим политическим процессам в стране.

Отметим, что участники дебатов заострили внимание аудитории и на теме развития казахского языка, увеличения объема информации на государственном языке. Студенты уверены, что соз­дание полезных и интересных книг на казахском позволит популяризировать государственный язык среди школьников и студентов, будет пробуждать в них патриотические чувства.

– Дебатные игры были организованы для более активного вовлечения молодежи в политические вопросы в связи с предстоящим референдумом. Что для нас означает патриотизм? Почему мы должны быть патриотами? Как можно стать таковыми? Одна сторона подняла проблему государственного языка, другая – предложила обратить внимание на воспитание молодежи в семье. Ведь именно родители способны привить чувство патриотизма своим детям, поддерживать их в изучении языка. Мы услышали много интересных идей, а самое главное – увидели искренний интерес ко всему сказанному у самих студентов-участников, – отметила председатель интеллектуального дебатного клуба «Алтын сапа» КазНУ им. аль-Фараби Аяжан Ракишова.

В завершение дебатного турнира все его участники получили специальные дипломы от проректора КазНУ, председателя Комитета молодежных организаций, а также книги-трактаты аль-Фараби.

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