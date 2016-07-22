​Турнир обещает стать зрелищным

Беседовал Ербол Каиров

– Жанибек, как проходит подготовка к Олимпийским играм? Как настроение?

– Провели предпоследний сбор в Алматинской области. Плодотворно поработали. Теперь еще один УТС состоится в Астане, после чего вылетим в Бразилию. Что касается настроения в команде, то каждый спортсмен осознает, какая на него ложится ответственность. Надеюсь, выступим в Рио успешно и порадуем болельщиков. Рад, что все ребята находятся в хорошей форме, ни у кого травм нет.

– А свою форму как оцениваете?

– Все хорошо. Есть еще один сбор, чтобы набрать оптимальную форму. В Бразилию прилетим немного раньше. Там продолжим тренировки.

– Следите за основными конкурентами в своей весовой категории?

– Не без этого. На Олимпиаде слабых соперников не будет, поэтому не стану делить боксеров на сильных и средних.

– Как оценивает ситуацию главный тренер Мырзагали Айтжанов?

– Он верит, что каждый боксер в нашей команде способен не только взять медаль, но и завоевать «золото». Полностью согласен с ним. Если трудиться в поте лица и верить в конечный успех, все получится. Это моя первая Олимпиада, и я сделаю все, чтобы выступить успешно.

– Нашей сборной по силам взять два «золота» в Бразилии?

– Конечно! Наши боксеры и ранее достигали подобного успеха. Думаю, у нынешней сборной тоже есть все предпосылки для успешного выступления.

– Кстати, в некоторых весовых категориях будут выступать и профессионалы.

– Мне кажется, что у любителей есть определенные преимущества перед профессионалами, так что заранее отдавать пальму первенства вторым не стоит. Если профи решили выступать на Олимпиаде, значит, имеют свои задачи на этот турнир. В любом случае, от поединков выиграют болельщики. Боксерский турнир в Рио обещает быть зрелищным и захватывающим.

