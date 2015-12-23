​Турнир олимпийских надежд

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Дамир САТАЕВ

Традиционный боксерский турнир памяти заслуженного тренера КазССР, ежегодно проходящий в Караганде в конце года, собрал в шахтерской столице более 130 спорт­сменов, представляющих боксерские школы различных областей Казахстана, а также России, Кыргызстана, Узбе­кистана, Монголии, Таджикистана и Китая.

Соревнования начались 17 декабря. Во время официальной церемонии открытия спортсменам пожелали успехов олимпийские чемпионы Бахтияр Артаев, Серик Сапиев, Валерий Тихоненко, Ермахан Ибраимов и Бахыт Сарсекбаев.

– Для меня этот турнир имеет особое значение, – подчеркнул Бахтияр Артаев. – В свое время я провел тут немало боев. В нынешнем году соревнования особые, ведь в них участвуют первые номера олимпийской сборной. Одновременно вышли биться и молодые боксеры, которые со временем наверняка прославят Казахстан. Мы верим в нашу молодежь.

Победители турнира определились в честной и бескомпромиссной борьбе. Так, в весовой категории 49 кг первое место занял карагандинец Акниет Балтабаев. В категории 52 кг победителем стал Азамат Исакулов из Мангистауской облас­ти. В весе 60 кг первенствовал Маимати Абдираим из Китая, а в средней весовой категории (64 кг) лучшим оказался представитель Алматинской области Андрей Лейхнер. Узбек Бобо-Усмон Батуров стал сильнейшим в категории 69 кг.

Неожиданными оказались результаты финальных боев в категории до 75 кг, по итогам которых чемпион Азии, мира и Азиатских игр в Инчхоне 2013 года Жанибек Алимханулы проиграл Турсынбаю Кулахмету из Кызылорды и занял второе место. Не менее драматичными стали итоги поединков в полутяжелой весовой категории (81 кг), где безусловный фаворит турнира в своем весе – сереб­ряный призер Олимпиады 2012 года Адильбек Ниязымбетов оказался в одном ряду с узбекистанцем Азизжоном Маматовым, заняв третье место пьедестала почета, а победу здесь одержал Нурзат Сабиров из Южно-Казахстанской области.

Первым среди тяжеловесов (до 91 кг) стал карагандинец Алексей Севостьянов, а в сверх­тяжелой весовой категории золотую медаль завоевал Али Балоев (Алматинская область). По словам главного тренера сборной Казахстана Мырзагали Айтжанова, изначально предполагалось, что турнир пройдет без сенсаций, однако итоги поединков показали обратное.

– Адильбек Ниязымбетов и Жанибек Алимханулы меня, если честно, разочаровали – эти спортсмены должны быть на две головы выше своих соперников. Теперь состав сборной, которая будет участвовать в лицензионном турнире, окончательно определим после проведения сборов после Нового года. Однозначно, тренерскому штабу нужно проанализировать результаты турнира и прийти к принятию правильных решений.

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