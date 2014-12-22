Турнир олимпийских надежд

Дамир САТАЕВ, Караганда
Ежегодный турнир памяти заслуженного тренера КазССР Галыма Жарылгапова собрал в шахтерской столице более ста спортсменов из Казах­стана, России, Кыргызстана, Узбекистана, Монголии, Таджикистана и Китая. Он запомнится карагандинцам как ярчайшее событие уходящего года, ведь здесь собрались звезды спорта.

Среди них – двукратный олимпийский чемпион, тяжелоатлет Илья Ильин, победитель Московской Олимпиады 1980 года ватерполист Сергей Котенко, бронзовые призеры Олимпийских игр 2004 года в Афинах – боксер Серик Елеу­ов и десятиборец Дмитрий Карпов, чемпионы Олимпиады 2000 года в Сиднее – легкоатлетка Ольга Шишигина и боксер Ермахан Ибраимов, обладатели Кубка Вела Баркера – олимпийский чемпион 2004 года Бахтияр Артаев и победитель Игр в Лондоне Серик Сапиев.

Но самое большое внимание притягивали специальные гости турнира – чемпион мира среди профессионалов – карагандинец, воспитанник Абайской школы бокса Олег Маскаев и американский боксер-профессионал, абсолютный чемпион мира, обладатель Кубка Вела Баркера Рой Джонс-младший.

– У Казахстана есть много прекрасных спортивных традиций и олимпийских чемпио­нов, которые славят свою страну, – отметил Рой Джонс. – Мастера в боксе, такие как Серик Сапиев, Геннадий Головкин, Олег Маскаев, пример для подражания. На этот турнир съехалось очень много потрясающих спортсменов. Я очень хочу подружиться с вашей страной, стать частью большой крепкой семьи под названием Казахстан.

По итогам пяти дней соревнований в финал турнира вышли 20 боксеров, среди которых был только один иностранный спортсмен – представитель Кыргызстана. Главный приз соревнований, традиционно выставляющийся за победу в весовой категории до 64 кг, в которой при жизни выступал сам Галым Жарылгапов, получил молодой талантливый казахстанский боксер Аблайхан Жусупов. Стоит отметить, что в свои 17 лет он уже неоднократный чемпион мира и Азии среди юниоров и молодежи, а также победитель II Юношеской олимпиады в Нанкине.

По словам чемпиона Олимпийских игр в Лондоне, обладателя Кубка Вела Баркера Серика Сапиева, турнир памяти Галыма Жарылгапова прошел на высоком организационном уровне. Для подрастающего поколения казахстанских боксеров это очень хорошее подспорье для дальнейшего развития и побед, уверен он.

– Мой отец при жизни делал все для развития отечественного бокса и спорта в целом, и я вижу свой сыновний долг в том, чтобы продолжать его дело, – подчеркнул главный организатор турнира Нургазы Жарылгапов. – Наверное, так должен поступать каждый казахстанец, каждый патриот своей страны. Надо благодарить судьбу, что наша страна обрела независимость и ребята могут защищать честь родины на самых престижных спортивных аренах мира.

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