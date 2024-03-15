Турнир по қазақ күресі среди гвардейцев завершился Усть-Каменогорске

В Усть-Каменогорске во Дворце единоборств имени Кажымукана Мунайтпасова завершились двухдневные соревнования на личное и командное первенство по қазақ күресі на Кубок Главнокомандующего Национальной гвардии Республики Казахстан, посвященные памяти 17-ти воинов Внутренних войск МВД РК, погибших на таджикско-афганской границе 7 апреля 1995 года, передает Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба Нацгвардии РК

Мероприятие проводилось с целью пропаганды борьбы қазақ күресі, физической культуры и спорта, профессионального мастерства спортсменов и повышения квалификации судей, а также популяризации здорового образа жизни среди военнослужащих.

За трофеи турнира боролись около 50 спортсменов, команды представляли региональные командования «Оңтүстік», «Орталық», «Батыс», «Шығыс», Академии Национальной гвардии, сборную воинской части 5573 (г. Астана) и сборную воинской части 6654 (п. Каракемер Алматинской области).

В программе турнира проводились личные соревнования с подведением командного зачета. Борцы выступали в шести весовых категориях - до 66, 74, 82, 90, 100 и свыше 100 кг.

На церемонии закрытия турнира с поздравительной речью выступили командующий РгК «Шығыс» генерал-майор Арман Жумагалиев, руководитель Управления физической культуры и спорта Восточно-Казахстанской области Аскар Можанов, трехкратный чемпион международного турнира «Әлем Барысы», двухкратный чемпион турнира «Қазақстан Барысы» Айбек Нугымаров. Почетные гости поздравили всех участников с окончанием турнира, поблагодарив их за хороший уровень физической подготовки, а также пожелали дальнейших спортивных успехов и совершенствования своих навыков.

– Қазақ күресі является одним из самых древних видов спорта и неразрывно связан с историей жизни казахского народа. Сегодня это единоборство также пользуется большой популярностью среди военнослужащих войск правопорядка. В данном турнире все спортсмены показали силу воли, решительность и бойцовский характер. Поэтому я хотел бы от имени Заместителя Министра внутренних дел – Главнокомандующего Национальной гвардией Республики Казахстан генерал-лейтенанта Ботаканова Еркина Советбековича и от себя лично еще раз поздравить всех победителей с их заслуженной победой, достигнутой благодаря их духу и физической силе, – подчеркнул генерал-майор Арман Жумагалиев.

Так, в личном зачёте победителями турнира в весовых категориях стали: до 66 кг – военнослужащий воинской части 5573 рядовой Ержан Еренқайыпов, до 74 кг – военнослужащий воинской части 5573 ефрейтор Тілек Тоқтасынұлы, до 82 кг – военнослужащий воинской части 5573 рядовой Мәди Амангелді. В весовой категории до 90 кг не было равных военнослужащему воинской части 6655 РгК «Батыс» ефрейтору Азату Қуанову, до 100 кг победил военнослужащий воинской части 5573 сержант Қализа Ислямбеков, а в весовой категории свыше 100 кг победителем турнира стал военнослужащий воинской части 5573 ефрейтор Жандос Сейтенов.

По итогам выступления первое общекомандное место, а вместе с ним Кубок Главнокомандующего Национальной гвардии завоевала команда воинской части 5573 (г. Астана), на втором месте расположилась команда регионального командования «Батыс» и третье место заняла команда регионального командования «Орталық». Кроме того, организаторы данного соревнования предусмотрели призы и грамоты для участников в индивидуальных номинациях: «За быструю и красивую победу» был награжден военнослужащий воинской части 6506 РгК «Оңтүстік» рядовой Рахат Құрманбай, «За лучшую технику» награжден военнослужащий воинской 6656 РгК «Батыс» рядовой Бауыржан Нарбаев, «За волю к победе» военнослужащий воинской части 5574 рядовой Айдос Серік.

Победители и призеры были награждены Кубками, грамотами, медалями и ценными призами.

По информации пресс-службы, участники, занявшие первые места будут представлять Национальную гвардию на чемпионате МВД Республики Казахстан по борьбе қазақ күресі, который состоится в апреле текущего года в городе Щучинск.