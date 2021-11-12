Турнир по боксу на призы двукратного призера Олимпийских игр Болата Жумадилова прошел в Таразе Спорт Ольга Таежная

В Таразе во Дворце бокса имени Бахтияра Артаева состоялся турнир по боксу на призы двукратного серебряного призера Олимпийских игр 1996 и 2000 годов Болата Жумадилова. В соревнованиях приняли участие юноши 2007–2008 годов рождения из стран Центральной Азии.



С начала пандемии данный турнир был проведен впервые в таком составе. К нам смогли приехать соседи из Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана. Всего в соревнованиях приняли участие 118 спортсменов, в том числе из Казахстана.



Лидерами соревнований, представляющими национальную сборную младших юношей, стали Темирхан Жолмахан, Алдияр Бахадур, Рамазан Орынбасар, Аскар Куаныш, Нурсултан Сеитбек, Бейбарыс Аширбай, Мади Хамза, Бауыржан Муратов, Жанибек Таубек, Асылжан Набиден, Бексултан Кайратулы, Аралбек Косымбай. Наилучшим образом на соревнованиях также проявил себя Абдуали Жанибекулы из Жамбылской области.



– Масштабность и уровень организации турнира позволяют его назвать малыми Азиатскими играми. Ведь, как известно, пос­ле распада СССР проводились Центрально-Азиатские игры, в которых принимали участие представители тех же стран, что и в недавно прошедших соревнованиях. Отрадно, что наши 13–14-летние юноши смогли показать хороший уровень, – отметил заслуженный тренер Республики Казахстан, судья международной категории AIBA Рахимжан Сыдыков.

Казахстанские ребята сильны в тактике ведения поединка. Этим, собственно говоря, и отличается отечественная школа классического бокса. Узбекская команда, по словам специалиста, демонстрирует свою развитость в физическом плане. То же самое можно сказать и про юных боксеров из Таджикистана и Кыргызстана. Представители этих стран тоже в основном делают упор на физическую подготовку.



– Наши же выигрывают в мас­терстве, в тактике ведения боя. Ну а потом уже переключаемся и на «физику», – рассказывает Рахимжан Сыдыков. – Мне очень важно, чтобы ребята были грамотными в момент тренировок, состязаний, чтобы они не давали себя бить, использовали силу соперника против него же самого.

Ряд специалистов причину успеха узбекской команды объясняют тем, что их ребята не только в спорте, но и в бытовой жизни делают много физической работы, занимаются сельским хозяйством. Между тем заслуженный тренер Республики Казахстан уверен, что среди казахстанских ребят таких тоже очень много – стоит только выехать за пределы больших городов.



– Много талантливых ребят живет в аулах. Их нужно привлекать в спорт, развивать школы-интернаты, – уверен Рахимжан Сыдыков.



Он также считает, что в настоя­щее время необходимо уделять внимание развитию юношеского бокса, потому что пока европейские страны нас опережают. Они проводят чемпионаты среди школьников 13–14 лет на протяжении 18 лет.



– Мы же только-только начинаем организовывать состязания для таких ребят – третий год пошел. В 2018 году в Марокко была проведена XVII Всемирная гимназиада. Увы, по причине отсутствия команды мы не смогли принять участие в тех соревнованиях, – говорит Рахимжан Сыдыков. – Собственно, и другие азиатские, афроамериканские страны к таким спортивным событиям тогда пока еще не были готовы. Сейчас же идет тенденция к возрождению бокса среди младших юношей. Этому активно способствуют пропаганда здорового образа жизни, популяризация различных видов спорта, в том числе и единоборств.

Турнир для молодых ребят стал очередной ступенькой на пути подготовки к чемпионату Азии, дал возможность получить соревновательную практику и преодолеть психологический барьер в период поединков со спортсменами из других стран.



– В свое время, а именно в 1998 году, благодаря Бекету Махмутову мы преодолели психологический барьер при поединках с кубинцами. Бекет Сапабекович начал их активно приглашать к нам и организовывать с ними совместные сборы. Сегодня мы составляем кубинским боксерам и многим другим иностранным спортсменам достойную конкуренцию, – заключил Рахимжан Сыдыков.

