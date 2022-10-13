Турнир по фехтованию «Астана қылышы» стартовал ко Дню Республики

В столичном ледовом дворце «Алау» стартовал республиканский турнир по фехтованию среди юношей и девушек «Астана қылышы», посвященный Дню Республики, передает Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт городского акимата.

В состязаниях принимают участие команды Алматинской, Карагандинской и Северо-Казахстанской областей, а также городов Алматы, Астана. Данный турнир проводится в столице одиннадцатый раз и продлится до 16 октября.

«В Астане расширен масштаб ставшего традиционным республиканского турнира по фехтованию. Отрадно, что из года в год появляется все больше молодежи. По поручению Главы государства особое внимание уделяем массовому спорту» - сказал руководитель управления физической культуры и спорта Астаны Самат Жылкыбаев.

Около ста фехтовальщиков будут бороться в личном и командном зачете. Соревнования пройдут по трем видам оружия: меч, кинжал и копье.

Турнир «Астана қылышы» проводится в целях широкой пропаганды фехтования в стране, повышения уровня спортивного мастерства молодых спортсменов страны и пропаганды здорового образа жизни среди молодежи.

Также турнир является подготовительным соревнованием перед чемпионатом Казахстана среди кадетов и юниоров, который пройдет в Шымкенте в начале ноября 2022 года.